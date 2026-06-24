«Айбын-2026»: гвардейцы завоевали «золото» в перетягивании каната

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В третий день международного военно-патриотического молодежного сбора «Айбын-2026» команда «Жас Бүркіт» Нацгвардии МВД РК вновь одержала яркую победу, сообщает Kazpravda.kz

В соревнованиях по перетягиванию каната молодые гвардейцы, продемонстрировав силу, сплоченность, волю к победе и упорство, уверенно превзошли всех соперников и завоевали первое место.

В ходе состязаний участники команды показали стойкость характера и образец настоящего командного единства. Каждая схватка наглядно демонстрировала их стремление к победе, силу духа и высокий уровень подготовки.

По итогам соревнований команда «Жас Бүркіт» поднялась на высшую ступень пьедестала, в очередной раз подтвердив свое лидерство и мастерство.

Эта победа стала символом физической силы, командного духа, дисциплины и преданности Родине. Достижение молодых гвардейцев свидетельствует об их высоком потенциале и готовности покорять новые вершины.