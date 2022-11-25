Айдос Ербосынулы обратился к казахстанцам после выхода из комы

Боксер рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы в бою с кубинским боксером Давидом Моррелем.

Фото: sports.kz

Известный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы выступил с обращением к соотечественникам и рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы в бою с кубинским боксером Давидом Моррелем. Об этом сообщила пресс-служба команды Suleimen Promotions, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Ассаламалейкум, Казахстан! Как вы поживаете? Я потихоньку иду на поправку по воле Всевышнего. Получил травму после этого боя. Все-таки спорт, которым мы занимаемся, нелегкий. Поэтому такие ситуации бывают иногда. Пусть Всевышний благословит всех, кто желает мне здоровья! Спасибо!» — сказал Ербосынулы по телефону.

Напомним, 6 ноября в Миннеаполисе казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля оказался в критическом состоянии и был введен в медицинскую кому. Бой за титул WBA Regular завершился досрочной победой кубинского боксера в 12-ом раунде. Айдос Ербосынулы не выходил на ринг уже более года: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в 10-ом раунде.

7 ноября компания по поддержке и продвижению талантливых боксеров и бойцов ММА в Казахстане Suleimen Promotions заявила, что Айдос Ербосынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поддержки Айдосу Ербосынулы.

Накануне представители команды боксера заявили, что его вывели из комы и его состояние улучшилось.