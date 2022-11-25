Айдос Ербосынулы обратился к казахстанцам после выхода из комы

Спорт

Боксер рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы в бою с кубинским боксером Давидом Моррелем.

Фото: sports.kz

Известный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы выступил с обращением к соотечественникам и рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы в бою с кубинским боксером Давидом Моррелем. Об этом сообщила пресс-служба команды Suleimen Promotions, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Ассаламалейкум, Казахстан! Как вы поживаете? Я потихоньку иду на поправку по воле Всевышнего. Получил травму после этого боя. Все-таки спорт, которым мы занимаемся, нелегкий. Поэтому такие ситуации бывают иногда. Пусть Всевышний благословит всех, кто желает мне здоровья! Спасибо!» — сказал Ербосынулы по телефону.

Напомним, 6 ноября в Миннеаполисе казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля оказался в критическом состоянии и был введен в медицинскую кому. Бой за титул WBA Regular завершился досрочной победой кубинского боксера в 12-ом раунде. Айдос Ербосынулы не выходил на ринг уже более года: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в 10-ом раунде.

7 ноября компания по поддержке и продвижению талантливых боксеров и бойцов ММА в Казахстане Suleimen Promotions заявила, что Айдос Ербосынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поддержки Айдосу Ербосынулы.

Накануне представители команды боксера заявили, что его вывели из комы и его состояние улучшилось.

Популярное

Все
Почему в Казахстане хотят запретить вейпы?
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
В кинотеатрах Казахстана только что завершилась премьера картины Айжан Касымбек – социальной драмы с элементами комедии «От» – «Огонь».
Восемнадцатилетняя синхронистка из Алматы Жаклин Якимова в составе сборной страны по синхронному плаванию с 2017 года. За это время она успела добиться немалых высоких и даже исторических результатов для нашей страны
Более 660 мест представили работодатели Астаны на ярмарке вакансий
Видеопроект «Қазақшаң қалай, балақай?» раскрывает преимущества обучения детей в казахских школах и детских садах
Путешествие через века
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Вместе рис сеют, вместе праздники отмечают
Галерея под открытым небом
​​​​​​​Два тополя и машина времени
Картина, обещающая стать сенсацией
Закон Республики Казахстан
Танец длиною в жизнь
Закон Республики Казахстан
В детском саду и дома
​​​​​​​Преемственность и лучшие традиции
На одном языке со зрителем
​​​​​​​Время собирать камни
«Сарыарка» сохраняет лидерство
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
О сверхзадаче президентских выборов высказался Карин
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Спорт
Сборная Ирана обыграла команду Уэльса в матче ЧМ-2022 по фу…
Спорт
UFC анонсировал топовый бой Дамира Исмагулова
Спорт , В мире
Германия и Аргентина вылетели из топ-3 рейтинга фаворитов Ч…
Спорт
Восемнадцатилетняя синхронистка из Алматы Жаклин Якимова в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]