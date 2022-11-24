Команда Айдоса Ербосынулы сделала заявление о состоянии боксера

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Состояние казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы значительно улучшилось, он даже уже может передвигаться. Об этом заявила промоутерская компания Suleimen Promotions, представляющая его интересы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Сегодня состояние нашего боксера значительно улучшилось. Сейчас наш спортсмен может передвигаться на своих ногах, его психика в хорошем состоянии. Он может говорить с врачами в клинике и отвечать на их вопросы. По словам специалистов, Айдос быстро идет на поправку. Согласно нашему представителю, вполне возможно, что в ближайшее время нашего боксера могут выписать из больницы и он вернется на родину. Также супруга Айдоса прибыла в США и находится рядом с ним. Конечно, для него это большая поддержка", - заявили в Suleimen Promotions.

Напомним, 6 ноября в Миннеаполисе казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля оказался в критическом состоянии и был введен в медицинскую кому. Бой за титул WBA Regular завершился досрочной победой кубинского боксера в 12-ом раунде. Айдос Ербосынулы не выходил на ринг уже более года: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в 10-ом раунде.

7 ноября компания по поддержке и продвижению талантливых боксеров и бойцов ММА в Казахстане Suleimen Promotions заявила, что Айдос Ербосынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поддержки Айдосу Ербосынулы.