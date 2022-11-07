Опубликовано официальное заявление о состоянии Айдоса Ербосынулы после нокаута

Компания по поддержке и продвижению талантливых боксеров и бойцов ММА в Казахстане Suleimen Promotions на своей странице в Instagram сделала официальное заявление о состоянии казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказали в компании, после поединка за титул чемпиона мира Айдос Еросынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса (США).

«По словам медиков, угрозы для жизни нет, будет под наблюдением около 2 недель. Поскольку это связано с личной жизнью спортсмена, мы не можем распространять полноценную информацию. Сейчас представители компании Suleimen Promotions и PBC находятся рядом с Айдосом», – говорится в сообщении.

В Suleimen Promotions заявили, что про состояние здоровья Айдоса представители некоторых СМИ всё больше и больше распространяют негативную информацию. В этой связи здесь попросили доверять официальным новостям компании, не полагаясь на дезинформацию.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля оказался в критическом состоянии и введен в медицинскую кому.

Бой за титул WBA Regular прошел в Миннеаполисе 6 ноября и завершился досрочной победой кубинского боксера в 12-ом раунде.

Айдос Ербосынулы не выходил на ринг уже более года: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в 10-ом раунде.