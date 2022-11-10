Токаев поддержал травмированного боксера Айдоса Ербосынулы

Президент Казахстана направил телеграмму поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил слова поддержки спортсмену, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество.

«Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса», – говорится в телеграмме.

В минувшее воскресенье казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля оказался в критическом состоянии и был введен в медицинскую кому. Бой за титул WBA Regular завершился досрочной победой кубинского боксера в 12-ом раунде. Айдос Ербосынулы не выходил на ринг уже более года: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в 10-ом раунде.

7 ноября компания по поддержке и продвижению талантливых боксеров и бойцов ММА в Казахстане Suleimen Promotions заявила, что Айдос Ербосынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса. Промоутеры также заявили, что угрозы для его жизни нет, Айдос будет под наблюдением около 2 недель.