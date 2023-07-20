Айдын Кульсеитов стал заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК

Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Распоряжением главы государства Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан.

Айдын Кульсеитов родился в 1976 году в городе Усть-Каменогорске.

В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет; в 2004 году – Академию государственной службы при президенте Республики Казахстан. Кандидат технических наук.

В 1996-2000 годы работал в коммерческих структурах.

В 2000-2003 годы – главный специалист, начальник отдела индустрии и экологии управления индустрии, торговли и малого бизнеса города Усть-Каменогорска.

В 2003-2004 годы – слушатель Академии государственной службы при президенте РК.

В 2004-2008 годы – начальник отдела потребительских товаров, начальник управления горнодобывающих и обрабатывающих отраслей промышленности, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа – секретариата Министерства индустрии и торговли РК, директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2008-2009 годы – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 2009-2014 годы – председатель правления АО «Национальный инновационный фонд» (после реорганизации – АО «Национальное агентство по технологическому развитию»).

В 2014-2017 годы – председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии».

В 2017-2019 годы – заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации президента РК.

До нового назначения с июля 2019 года был заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента РК.