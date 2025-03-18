Айтбек Амангельды подал иск на Куандыка Бишимбаева в Верховный суд

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

17 марта дело передали в руки судьи

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Правозащитник Айтбек Амангельды подал гражданский иск в Верховный суд против осужденного за убийство его сестры Куандыка Бишимбаева, сообщает со ссылкой на «Судебный кабинет».

Согласно информации на сайте, дело поступило судье 17 марта 2025 года.

Напомним, 13 мая 2024 года в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи. 

Ранее межрайонный суд по гражданским делам Астаны рассмотрел дело по иску брата убитой Салтанат Нукеновой Айтбека Амангельды о взыскании с ответчика Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда.

 

#иск #Верховный суд #Бишимбаев

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