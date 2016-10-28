​Бабушкин праздник

Праздник назывался «Әже, мен сізді жақсы қөремін – Бабушка, я люблю тебя!» и собрал представителей трех поколений.
Много прекрасных слов написано о самом главном для каждого их нас человеке – о маме. Ведь она не только дает жизнь, но и ведет по ней, сохраняя, оберегая, накрывая такой силой материнской любви, что эта любовь без всякого волшебства может слабого сделать сильным, может преодолевать время и расстояние, даруя успокоение и надежду на лучшее будущее.
То же самое можно сказать и о бабушке, ведь бабушка – это «мама в квадрате», не случайно в английском языке, например, слово «бабушка» переводится как grandmother, то есть большая, главная мама. И действительно, издавна бабушки были «собирательницами семьи», под заботливым крылом которых росли и воспитывались сразу несколько поколений – дети, внуки, а то и правнуки. И для каждого находилось теплое слово, всепрощающее материнское участие и понимание.
– Мою бабушку зовут Дина Житеновна, – рассказывает восьмиклассница Мадина Брехт, – я ее очень люблю. Люблю ее даже тогда, когда она строга со мной, ворчит на меня. Моя мама много работала, и я долгое время жила с бабушкой, которая вырастила меня, благодаря ей я отлично учусь. Она научила меня готовить, ее советы очень помогали и помогают мне до сих пор. Для меня бабушка как лучшая подруга, я делюсь с ней секретами, каждый вечер рассказываю, как прошел день, что нового было в школе. Бабушка для меня – вторая мама. Я называю ее «ажекой», мама у меня казашка, а папа немец.
У бабушки было тяжелое детство, маленькой девочкой она жила в ауле. Тридцать шесть лет проработала в библиотеке для незрячих и слабовидящих. За добросовестный труд бабушка награждена грамотой Президента за вклад в развитие культуры. Она и сейчас не может сидеть без дела – постоянно хлопочет по дому. Знаете, мне, наверное, не хватит слов, чтобы отблагодарить ее за все, что она для меня сделала. Я хочу стать таким же хорошим человеком, как моя бабушка.
Восьмиклассник Ансар Джанибеков рассказал о судьбе своей бабушки Сайляукуль-аже. Когда началась война, ей было всего 3 года, на фронт ушли старшие братья и не вернулись. Бабушка рано пошла работать, ее трудовой стаж 38 лет, и сейчас, несмотря на возраст – семьдесят восемь лет – она не сидит сложа руки.
А бабушка шестиклассницы Дианы Гришковой – Валентина Сергеевна Ливотова – до сих пор преподает в вузе электротехнику, и ей пока что нет замены. Покоряла целину Валентина Васильевна Суслякова (Шарапова), которая окончила эту же школу в 1958 году. Дочь Валентины Васильевны – Галина Михайловна Шарапова (Люкшина) – выпускница 10 «Б» 1982 года, и внучка Таня Люкшина тоже учится здесь же в 11 «Б» классе. Эта семья – олицетворение живой связи поколений.
Надо сказать, что школа № 32 два года назад отметила свое 60-летие, в связи с этим юбилеем по инициативе учителя истории Зухры Бердигожиной был создан Музей боевой и трудовой славы, экспонаты для которого собирали сами ученики – это подлинные документы, воспоминания участников Великой Отечественной войны, трудового фронта, фотографии выпусков школы прошлых лет. Что интересно: свыше семидесяти участников войны, материалы о которых представлены в музее, – это прадедушки и прабабушки нынешних учеников школы. Не случайно в честь 70-летия Победы музей награжден почетным кубком «Лучший музей республики-2015».
Вот и этот бабушкин праздник проходил в школьном музее, который постоянно открыт для своих юных посетителей. Как водится, встреча получилась не только познавательной, но и очень доброй – с чаепитием, подарками, экскурсией в «русскую избу», которую воссоздали ветераны клуба «Радуга», реконструировав подлинные предметы русского быта, одежды, утвари. Ну и, конечно, много слов любви и благодарности было сказано в адрес любимых бабушек.
Ученица Валя Мхитарян рассказала удивительную историю своей бабушки Александры Кирилловны Смик, бывшей узницы концлагеря. Валин дедушка Геворг Аршакович Мхитарян на войне был разведчиком, стрелком-радистом, участвовал в освобождении пленных из фашистских концлагерей. В январе сорок пятого года при освобождении узников одного из польских концлагерей Геворг Аршакович встретил будущую Валину бабушку – Александру Смик. На всю жизнь у нее остались следы от кандалов на ногах и выжжены регистрационные номера на руке и на спине. После войны Геворг и Александра поженились. Валин папа – их седьмой ребенок.
Прабабушка ученика семиклассника Максима Ковалева Анна Дмитриенко (в девичестве Таран) в 18 лет добровольцем ушла на фронт, принимала участие в обороне Москвы и Ленинграда. За время своей службы на фронте она оказала помощь более 200 раненым. Не однажды приходилось сдавать кровь. Всего она сдала ее 70 литров!
Шестиклассница Саша Кобзарь написала в музей о своей бабушке Марии Прохоровой, участнице трудового фронта, которая во время войны подростком изготавливала снаряды и пули. У шестиклассника Романа Чулкова бабушка Ольга Дремалина служила в армии в мирное время. Санжар Нуряхмет рассказал о своей бабушке, воспитавшей восьмерых детей. Сейчас ей 80 лет, она живет в Караганде.
В школьном музее хранятся медали за трудовую доблесть и бабушки восьмиклассницы Кати Илькуновой – Меренковой Любови Николаевны. Когда началась война, Любе было двенадцать лет. Она работала на колхозном поле, помогала собирать колоски на пшеничных полях. Зимой вязала варежки для бойцов, которые потом посылали на фронт.
– От искренних слов ребят слезы наворачиваются на глаза, – сказала заместитель руководителя «Россотрудничества» в Алматы, консул Генерального консульства РФ Ирина Переверзева, которая была почетной гостьей праздника. – В детстве я тоже писала эссе о бабушке и дома прочитала его маме. На что мама сказала: «Все это хорошо, но лучше бы ты пол помыла». А вообще в детстве я занималась во многих кружках и секциях и успевала везде только благодаря бабушке, которая освободила меня от домашних забот.
Еще одна гостья праздника – редактор информационно-методического журнала «Открытая школа» Лариса Попова – отметила, что нынешняя связь поколений осуществляется благодаря духовному посылу, который идет именно от бабушек, поэтому их роль – не просто присмотр за внуками, а передача смыслов, из которых и складывается современная жизнь.