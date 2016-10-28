​Бабушкин праздник

Праздник назывался «Әже, мен сізді жақсы қөремін – Бабушка, я люблю тебя!» и собрал представителей трех поколений.

Много прекрасных слов написано о самом главном для каждого их нас человеке – о маме. Ведь она не только дает жизнь, но и ведет по ней, сохраняя, оберегая, накрывая такой силой материнской любви, что эта любовь без всякого волшебства может слабого сделать сильным, может преодолевать время и расстояние, даруя успокоение и надежду на лучшее будущее.

То же самое можно сказать и о бабушке, ведь бабушка – это «мама в квадрате», не случайно в английском языке, например, слово «бабушка» переводится как grandmother, то есть большая, главная мама. И действительно, издавна бабушки были «собирательницами семьи», под заботливым крылом которых росли и воспитывались сразу несколько поколений – дети, внуки, а то и правнуки. И для каждого находилось теплое слово, всепрощающее материнское участие и понимание.

– Мою бабушку зовут Дина Житеновна, – рассказывает восьмиклассница Мадина Брехт, – я ее очень люблю. Люблю ее даже тогда, когда она строга со мной, ворчит на меня. Моя мама много работала, и я долгое время жила с бабушкой, которая вырастила меня, благодаря ей я отлично учусь. Она научила меня готовить, ее советы очень помогали и помогают мне до сих пор. Для меня бабушка как лучшая подруга, я делюсь с ней секретами, каждый вечер рассказываю, как прошел день, что нового было в школе. Бабушка для меня – вторая мама. Я называю ее «ажекой», мама у меня казашка, а папа немец.

У бабушки было тяжелое детство, маленькой девочкой она жила в ауле. Тридцать шесть лет проработала в библиотеке для незрячих и слабовидящих. За добросовестный труд бабушка награждена грамотой Президента за вклад в развитие культуры. Она и сейчас не может сидеть без дела – постоянно хлопочет по дому. Знаете, мне, наверное, не хватит слов, чтобы отблагодарить ее за все, что она для меня сделала. Я хочу стать таким же хорошим человеком, как моя бабушка.

Восьмиклассник Ансар Джанибеков рассказал о судьбе своей бабушки Сайляукуль-аже. Когда началась война, ей было всего 3 года, на фронт ушли старшие братья и не вернулись. Бабушка рано пошла работать, ее трудовой стаж 38 лет, и сейчас, несмотря на возраст – семьдесят восемь лет – она не сидит сложа руки.

А бабушка шестиклассницы Дианы Гришковой – Валентина Сергеевна Ливотова – до сих пор преподает в вузе электротехнику, и ей пока что нет замены. Покоряла целину Валентина Васильевна Суслякова (Шарапова), которая окончила эту же школу в 1958 году. Дочь Валентины Васильевны – Галина Михайловна Шарапова (Люкшина) – выпускница 10 «Б» 1982 года, и внучка Таня Люкшина тоже учится здесь же в 11 «Б» классе. Эта семья – олицетворение живой связи поколений.

Надо сказать, что школа № 32 два года назад отметила свое 60-летие, в связи с этим юбилеем по инициативе учителя истории Зухры Бердигожиной был создан Музей боевой и трудовой славы, экспонаты для которого собирали сами ученики – это подлинные документы, воспоминания участников Великой Отечественной вой­ны, трудового фронта, фотографии выпусков школы прошлых лет. Что интересно: свыше семидесяти участников войны, материалы о которых представлены в музее, – это прадедушки и прабабушки нынешних учеников школы. Не случайно в честь 70-летия Победы музей награжден почетным кубком «Лучший музей республики-2015».

Вот и этот бабушкин праздник проходил в школьном музее, который постоянно открыт для своих юных посетителей. Как водится, встреча получилась не только познавательной, но и очень доброй – с чаепитием, подарками, экскурсией в «русскую избу», которую воссоздали ветераны клуба «Радуга», реконструировав подлинные предметы русского быта, одежды, утвари. Ну и, конечно, много слов любви и благодарности было сказано в адрес любимых бабушек.

Ученица Валя Мхитарян рассказала удивительную историю своей бабушки Александры Кирилловны Смик, бывшей узницы конц­лагеря. Валин дедушка Геворг Аршакович Мхитарян на войне был разведчиком, стрелком-радистом, участвовал в освобождении пленных из фашистских концлагерей. В январе сорок пятого года при освобождении узников одного из польских концлагерей Геворг Аршакович встретил будущую Валину бабушку – Александру Смик. На всю жизнь у нее остались следы от кандалов на ногах и выжжены регистрационные номера на руке и на спине. После войны Геворг и Александра поженились. Валин папа – их седьмой ребенок.

Прабабушка ученика семиклассника Максима Ковалева Анна Дмитриенко (в девичестве Таран) в 18 лет добровольцем ушла на фронт, принимала участие в обороне Москвы и Ленинграда. За время своей службы на фронте она оказала помощь более 200 раненым. Не однажды приходилось сдавать кровь. Всего она сдала ее 70 литров!

Шестиклассница Саша Кобзарь написала в музей о своей бабушке Марии Прохоровой, участнице трудового фронта, которая во время войны подростком изготавливала снаряды и пули. У шестиклассника Романа Чулкова бабушка Ольга Дремалина служила в армии в мирное время. Санжар Нуряхмет рассказал о своей бабушке, воспитавшей восьмерых детей. Сейчас ей 80 лет, она живет в Караганде.

В школьном музее хранятся медали за трудовую доблесть и бабушки восьмиклассницы Кати Илькуновой – Меренковой Любови Николаевны. Когда началась вой­на, Любе было двенадцать лет. Она работала на колхозном поле, помогала собирать колоски на пшеничных полях. Зимой вязала варежки для бойцов, которые потом посылали на фронт.

– От искренних слов ребят слезы наворачиваются на глаза, – сказала заместитель руководителя «Рос­сотрудничества» в Алматы, консул Генерального консульства РФ Ирина Переверзева, которая была почетной гостьей праздника. – В детстве я тоже писала эссе о бабушке и дома прочитала его маме. На что мама сказала: «Все это хорошо, но лучше бы ты пол помыла». А вообще в детстве я занималась во многих кружках и секциях и успевала везде только благодаря бабушке, которая освободила меня от домашних забот.

Еще одна гостья праздника – редактор информационно-методического журнала «Открытая школа» Лариса Попова – отметила, что нынешняя связь поколений осуществляется благодаря духовному посылу, который идет именно от бабушек, поэтому их роль – не просто присмотр за внуками, а передача смыслов, из которых и складывается современная жизнь.