Банки обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кредиту

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каким образом казахстанцев будут защищать от кредитного мошенничества, рассказал на брифинге в РСК Алматы директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил спикер, по стране за прошлый год зарегистрировано около 15 тыс. случаев мошенничества, из них почти 6 тыс. случаев были связаны с оформлением кредитов.

«Сейчас мы совместно с правительством принимаем меры, чтобы изменить ситуацию, связанную с выдачей мошеннических кредитов. Так, разработана дорожная карта, которая предусматривает создание антифрод-центра на базе Нацбанка, целью которого будет сбор всей информации по мошенническим операциям. Вторая составляющая этой работы - ужесточение требований к мобильным операторам в целях борьбы с поддельными номерами», – рассказал Александр Терентьев.

По его словам, при выявлении подозрительной операции банки смогут обратиться в антифрод-центр, а после проверки приостановить все действия на счетах. Однако окончательное решение все же будет за самим клиентом.

«Кроме того, мы внесли поправку в Мажилис, по которой банки будут обязаны возместить деньги по кредиту, которые были украдены мошенническим способом. Сейчас мы рассматриваем саму процедуру возмещения, она пока в работе», – сообщил Александр Терентьев.

Спикер отметил, что в 80% случаев казахстанцы самостоятельно под воздействием мошенников идут в банки и оформляют кредиты. И даже на вопросы менеджеров о том, находятся ли они под воздействием третьих лиц, отвечают отрицательно.

Ранее сообщалось, что казахстанские банки будут вести список мошенников с их данными. Также до осуществления операций с деньгами в мобильном приложении ведется передача в банк геолокации мобильного устройства для блокировки подозрительных операций.