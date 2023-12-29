Казахстанские банки будут вести список мошенников с их данными

Для этого Финрегулятор заключил меморандум с банками второго уровня для противодействия мошенничеству на финансовом рынке

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Меморандум предусматривает механизм возмещения ущерба клиентам, пострадавшим от действий интернет-мошенников, а также урегулированию задолженности, возникшей при оформлении на граждан кредитов мошенническим способом дистанционным путем, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, до осуществления операций с денежными средствами в мобильном приложении осуществляется передача в банк геолокации мобильного устройства при наличии разрешения от клиента либо передача информации об отсутствии такого разрешения.

Банки-участники меморандума выражают намерение вести «черный» список мошенников с данными о них, такими как ФИО, ИИН, номера телефонов и иной информации, позволяющей идентифицировать гражданина.

Подозрительные транзакции будут расследоваться банком.

Также для выявления и предотвращения мошеннических операций банки будут использовать антифрод-службы. Банки должны будут определенным образом отреагировать, если система распознала, что операция происходит по мошеннической модели. В основе сценариев лежат отдельные события или целые их цепочки, а также варианты поведения клиента, отмечено в соглашении.

При обращении клиента по факту оформления банковских займов либо снятия денет со счетов мошенническим способом банк в течение 5 лет с момента совершения указанной операции принимает меры по проведению проверки.

Стороны также обязуются принимать активное участие в деятельности рабочей группы по выработке системных мер по противодействию мошенничеству на финансовом рынке.

Как известно, многие казахстанцы становятся жертвами мошенников, которые представлясь сотрудниками различных организаций или с помощью искуственного интеллекта, получают доступ к банковским счетам граждан.