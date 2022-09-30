Барометр общества – молодежь

Острые вопросы и проблемы в социальной, экономической и политической сферах жизни Казахстана и области Улытау, пути их решения обсудили на выездном заседании экспертного клуба Sarap в Жезказгане. Тема встречи – «Новая политическая эпоха: открытость, справедливость и взаимное доверие».

Организатором заседания выступил НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В условиях новой реальности данная встреча призвана наладить общественный диалог и установить взаимное доверие власти и гражданского общества.

Модератором стал эксперт Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсенбаев. Он напомнил, что внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане 20 ноября. Аналогичные встречи запланированы во всех регионах Казахстана.

Дисбаланс в экономической и политической сферах был отмечен еще летом этого года – такой вывод сделали эксперты НАО «Казахстанский институт общественного развития» на основе проведенного социального опроса в Астане. Ряд их выводов был принят во внимание и четко обозначен в Послании Главы государства – это реформы в социальной и политической сферах, открытие счетов для детей, вопросы распределения кредитов на обучение для молодежи и развития МСБ.

Недавний мониторинг общественного мнения в области Улытау говорит о позитивных изменениях. Однако также отмечаются проблемы социально-экономического плана, претензии к качеству жизни населения.

По мнению Олжаса Бейсенбаева, здесь необходимо развивать новую политическую и общественную культуру, где граждане сами должны взять ответственность за свою жизнь, начиная со своего дома, двора и заканчивая страной. Местной молодежи, которая с надеж­дой ждет грядущих изменений, стоит обратить внимание на новые предлагаемые ей возможности.

К примеру, для желающих открыть свое дело в рамках прог­раммы «Еңбек» акимом области выделено 100 млн тенге на развитие бизнеса. В ближайшее время планируется открыть совместно с Россией или Канадой новый технический университет. Этот региональный проект, несомненно, станет центром притяжения молодежи.

Студенты, которые были приглашены на встречу, говорили о Жезказгане как моногороде, где есть ряд нерешенных проблем, просили организовать форум с участием уроженцев Улытау, достигших успеха в политике или бизнесе. Хотят получить опыт, как говорится, из первых рук.

– Мы должны прислушиваться к мнению молодежи, – пояснил Олжас Бейсенбаев. – Именно она будет задавать тон в развитии политической и экономической сфер жизни региона.

Еще один актуальный вопрос, который волнует и трудовые коллективы, и студентов: смогут ли старые кадры построить Новый Казахстан? Но на него, пояснил модератор заседания, очень подробно ответил Президент в своем сентябрьском Послании.

– В целом стране нужен баланс в кадровом вопросе, в принципе, это опыт наставников плюс свежие идеи молодежи, – подчеркнул он.

По мнению эксперта, заблаговременным анонсированием выборов, практически за месяц до подписания указа, Глава государства показал, что власть придерживается не только публичной политики, но и реализует концепцию «слышащего государства».

– Мы воспринимаем это как еще один шаг, направленный на сближение власти и общества. Благодаря этому складываются доверительные отношения, – сказал он.

Кроме того, эксперт подчерк­нул, что в Послании Президента отражены актуальные вопросы, которые не только были открыто озвучены, но и предложены механизмы их обсуждения в виде работы общественных советов и Национального курултая.

В своем приветственном слове заместитель акима области Улытау Галымжан Кусмангали отметил, что в Послании Президента были озвучены все важные политические вопросы. Изучены и учтены предложения, поступавшие от народа. Инициативы и реформы Главы государства являются долгосрочными и стратегическими и требуют участия каждого казахстанца, так как именно выражение волеизъявления граждан послужит гарантией эффективной реализации Послания.

Преподаватель Жезказганского колледжа бизнеса и транспорта Әділет Ғалымжанұлы, который задал вопросы спикерам от имени студентов, считает, что государство должно уделять больше внимания мнению молодежи. Именно от нового поколения зависит будущее нашей страны. Основной запрос – на политическую справедливость, без которой прогресс невозможен. Больше возможнос­тей для развития.

Молодежь – барометр общества, согласна со спикерами преподаватель Жезказганского колледжа бизнеса и транспорта Машикар Дисекенова. Всеобщий плюрализм мнений отлично вписывается в концепцию «слышащего государства». Однако есть и новое повет­рие – критиканство. Особенно это касается оценки работы Правительства за последние 30 лет.

– Я считаю, что за эти годы было и хорошее, и плохое, – отметила она. – Однако справедливую оценку прошедшим событиям и делам Правительства казах­станцы смогут дать лишь спустя десятилетия. Большое видится на расстоя­нии. А сегодня всем нам следует думать о том, что каждый может сделать для страны, а не для нас государство.

Машикар Дисекенова считает, что в политической системе должен главенствовать принцип меритократии, а также своевременная обновляемость кадров. Сейчас как никогда важно готовить будущих политиков и государственных деятелей, обучая и поддерживая подрастающее поколение. Свои доводы она подкрепила известной цитатой Конфуция: «Если ваш план на год – сажайте рис. Если ваш план на десятилетие – сажайте деревья. Если ваш план на всю жизнь – учите детей».