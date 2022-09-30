Статьи Барометр общества – молодежь 30 сентября 2022 г. 0:50 Юлия Пулина Острые вопросы и проблемы в социальной, экономической и политической сферах жизни Казахстана и области Улытау, пути их решения обсудили на выездном заседании экспертного клуба Sarap в Жезказгане. Тема встречи – «Новая политическая эпоха: открытость, справедливость и взаимное доверие». Организатором заседания выступил НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В условиях новой реальности данная встреча призвана наладить общественный диалог и установить взаимное доверие власти и гражданского общества. Модератором стал эксперт Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсенбаев. Он напомнил, что внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане 20 ноября. Аналогичные встречи запланированы во всех регионах Казахстана. Дисбаланс в экономической и политической сферах был отмечен еще летом этого года – такой вывод сделали эксперты НАО «Казахстанский институт общественного развития» на основе проведенного социального опроса в Астане. Ряд их выводов был принят во внимание и четко обозначен в Послании Главы государства – это реформы в социальной и политической сферах, открытие счетов для детей, вопросы распределения кредитов на обучение для молодежи и развития МСБ. Недавний мониторинг общественного мнения в области Улытау говорит о позитивных изменениях. Однако также отмечаются проблемы социально-экономического плана, претензии к качеству жизни населения. По мнению Олжаса Бейсенбаева, здесь необходимо развивать новую политическую и общественную культуру, где граждане сами должны взять ответственность за свою жизнь, начиная со своего дома, двора и заканчивая страной. Местной молодежи, которая с надеждой ждет грядущих изменений, стоит обратить внимание на новые предлагаемые ей возможности. К примеру, для желающих открыть свое дело в рамках программы «Еңбек» акимом области выделено 100 млн тенге на развитие бизнеса. В ближайшее время планируется открыть совместно с Россией или Канадой новый технический университет. Этот региональный проект, несомненно, станет центром притяжения молодежи. Студенты, которые были приглашены на встречу, говорили о Жезказгане как моногороде, где есть ряд нерешенных проблем, просили организовать форум с участием уроженцев Улытау, достигших успеха в политике или бизнесе. Хотят получить опыт, как говорится, из первых рук. – Мы должны прислушиваться к мнению молодежи, – пояснил Олжас Бейсенбаев. – Именно она будет задавать тон в развитии политической и экономической сфер жизни региона. Еще один актуальный вопрос, который волнует и трудовые коллективы, и студентов: смогут ли старые кадры построить Новый Казахстан? Но на него, пояснил модератор заседания, очень подробно ответил Президент в своем сентябрьском Послании. – В целом стране нужен баланс в кадровом вопросе, в принципе, это опыт наставников плюс свежие идеи молодежи, – подчеркнул он. По мнению эксперта, заблаговременным анонсированием выборов, практически за месяц до подписания указа, Глава государства показал, что власть придерживается не только публичной политики, но и реализует концепцию «слышащего государства». – Мы воспринимаем это как еще один шаг, направленный на сближение власти и общества. Благодаря этому складываются доверительные отношения, – сказал он. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в Послании Президента отражены актуальные вопросы, которые не только были открыто озвучены, но и предложены механизмы их обсуждения в виде работы общественных советов и Национального курултая. В своем приветственном слове заместитель акима области Улытау Галымжан Кусмангали отметил, что в Послании Президента были озвучены все важные политические вопросы. Изучены и учтены предложения, поступавшие от народа. Инициативы и реформы Главы государства являются долгосрочными и стратегическими и требуют участия каждого казахстанца, так как именно выражение волеизъявления граждан послужит гарантией эффективной реализации Послания. Преподаватель Жезказганского колледжа бизнеса и транспорта Әділет Ғалымжанұлы, который задал вопросы спикерам от имени студентов, считает, что государство должно уделять больше внимания мнению молодежи. Именно от нового поколения зависит будущее нашей страны. Основной запрос – на политическую справедливость, без которой прогресс невозможен. Больше возможностей для развития. Молодежь – барометр общества, согласна со спикерами преподаватель Жезказганского колледжа бизнеса и транспорта Машикар Дисекенова. Всеобщий плюрализм мнений отлично вписывается в концепцию «слышащего государства». Однако есть и новое поветрие – критиканство. Особенно это касается оценки работы Правительства за последние 30 лет. – Я считаю, что за эти годы было и хорошее, и плохое, – отметила она. – Однако справедливую оценку прошедшим событиям и делам Правительства казахстанцы смогут дать лишь спустя десятилетия. Большое видится на расстоянии. А сегодня всем нам следует думать о том, что каждый может сделать для страны, а не для нас государство. Машикар Дисекенова считает, что в политической системе должен главенствовать принцип меритократии, а также своевременная обновляемость кадров. Сейчас как никогда важно готовить будущих политиков и государственных деятелей, обучая и поддерживая подрастающее поколение. Свои доводы она подкрепила известной цитатой Конфуция: «Если ваш план на год – сажайте рис. Если ваш план на десятилетие – сажайте деревья. Если ваш план на всю жизнь – учите детей».