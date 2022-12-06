«Барсы» показали зубы

На этот раз в Астане главная хоккейная коман­да страны принимала гостей из Башкортостана – уфимский «Салават Юлаев». Игра получилась очень напряженной, и казахстанская команда смогла вырвать победу практически перед финальной сиреной.

Россияне вышли вперед еще в первом периоде, когда на 12-й минуте у них отличился Александр Кадейкин, забросивший шайбу с передачи Павла Коледова. А вот следующих голов пришлось ждать довольно долго, так как во второй двадцатиминутке, а также практически весь третий период ворота оставались на крепком замке.

И все же в этот день удача и мастерство были на нашей стороне. На исходе 56-й минуты результативную атаку провел Аркадий Шестаков, которому ассистировали Адиль Бекетаев и канадский легионер Джесси Грэм. А за 48 секунд до окончания матча астанинцы добились победы благодаря шайбе Егора Петухова с передачи Джесси Грэма.

По словам главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки, это был тяжелый матч с сильным соперником.

– Для нас это была уже четвертая игра через день. Плюс не забивали в атаке много. Достаточно неплохо сработали все эти матчи в обороне, но домашняя первая игра в атаке не получилась. Сегодня была похожая игра, но мы смогли найти силы и эмоции. Пошли, заработали удаления. Правда, не настолько у нас качественное большинство было, но тем не менее забрали преимущество. В итоге забили голы и выиграли. Конечно, важная для нас победа, – говорил он.

Сегодня «Барыс» на своей площадке будет принимать главную команду Татарстана – казанский «Ак барс».