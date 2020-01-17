"Барыс" обыграл российский "Металлург" и выиграл третий подряд матч в КХЛ

Казахстанский "Барыс" победил магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Vesti.kz.
Игра проходила накануне вечером, 16 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3.
Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели сразу три шайбы. На 30-й минуте шведский форвард Линус Виделль вывел "Барыс" вперед, а на 35-й капитан казахстанского клуба Даррен Диц реализовал большинство и зажег 2:0. Впрочем, еще до перерыва "Металлург" смог разыграть лишнего игрока и размочить счет - за 23 секунды до сирены забил Андрей Нестрашил, пишет портал.
Ударно "Барыс" провел начало третьего периода. Казахстанскому клубу удалось дважды огорчить "Металлург": на 42-й минуте отличился Корбэн Найт, а на 46-й - Роман Старченко, после чего гости заменили вратаря. На 49-й минуте Нестрашил оформил дубль и дал надежду гостям.
В оставшееся время "Барыс" мог увеличить счет, но арбитры после видеоповтора отменили шайбу Антона Сагадеева. В итоге же забил "Металлург" - на 57-й минуте забросил защитник Виктор Антипин, который родился в Усть-Каменогорске и отец которого выступал за сборную Казахстана и "Барыс".
Для "Барыса" этот матч стал последним, четвертым, в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила уфимский "Салават Юлаев" (5:3) и ярославский "Локомотив" (4:3) и проиграла омскому "Авангарду" - 0:3.
С 65 очками "Барыс" идет третьим в Восточной конференции и вторым в дивизионе Чернышева, отставая на три балла от "Авангарда".
Теперь "Барыс" ждет гостевая серия из четырех матчей, в первом из которых соперником будет финский "Йокерит", идущий четвертым на "Западе". Эта игра пройдет 21 января и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.
Игра проходила накануне вечером, 16 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3.
Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели сразу три шайбы. На 30-й минуте шведский форвард Линус Виделль вывел "Барыс" вперед, а на 35-й капитан казахстанского клуба Даррен Диц реализовал большинство и зажег 2:0. Впрочем, еще до перерыва "Металлург" смог разыграть лишнего игрока и размочить счет - за 23 секунды до сирены забил Андрей Нестрашил, пишет портал.
Ударно "Барыс" провел начало третьего периода. Казахстанскому клубу удалось дважды огорчить "Металлург": на 42-й минуте отличился Корбэн Найт, а на 46-й - Роман Старченко, после чего гости заменили вратаря. На 49-й минуте Нестрашил оформил дубль и дал надежду гостям.
В оставшееся время "Барыс" мог увеличить счет, но арбитры после видеоповтора отменили шайбу Антона Сагадеева. В итоге же забил "Металлург" - на 57-й минуте забросил защитник Виктор Антипин, который родился в Усть-Каменогорске и отец которого выступал за сборную Казахстана и "Барыс".
Для "Барыса" этот матч стал последним, четвертым, в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила уфимский "Салават Юлаев" (5:3) и ярославский "Локомотив" (4:3) и проиграла омскому "Авангарду" - 0:3.
С 65 очками "Барыс" идет третьим в Восточной конференции и вторым в дивизионе Чернышева, отставая на три балла от "Авангарда".
Теперь "Барыс" ждет гостевая серия из четырех матчей, в первом из которых соперником будет финский "Йокерит", идущий четвертым на "Западе". Эта игра пройдет 21 января и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.