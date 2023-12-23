«Барыс» обыграл «Сочи»

За 35 секунд до окончания овертайма нападающий казахстанского клуба Аркадий Шестаков забросил победную шайбу, передает Kazpravda.kz

Фото: hcbarys.kz

В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт уже на 42-й секунде первого периода форвардом «Сочи» Джереми Бракко. Спустя три минуты «Барыс» ответил на это точным броском в исполнении Энтони Камара.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – за астанинцев отличился Давид Скленичка, а у гостей забросил Кирилл Рассказов.

В заключительном игровом отрезке команды обошлись без заброшенных шайб, а в овертайме сильнее оказались хозяева – за 35 секунд до сирены отличился Аркадий Шестаков.

Благодаря этой победе казахстанский клуб набрал 33 очка в 43 матчах, однако по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Следующий матч «Барыс» также проведет дома, где примет омский «Авангард». Игра начнется в 19.30 по времени Астаны.