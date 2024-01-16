«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»

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Счёт был открыт на седьмой минуте стартового отрезка — шайбу забросил нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков. Примечательно, что форвард отличился впервые с 28 октября 2021 года. Тогда Гурков стал автором заброшенной шайбы в победном матче с «Адмиралом» (4:1).

В дебюте второго периода хозяева удвоили преимущество в счёте благодаря голу Кирилла Савицкого, ассистентскими баллами отличились Нельсон Ножье и Кристиан Хенкель.

«Салават Юлаев» забил важнейший гол в раздевалку за считанные секунды до конца второго периода — броском от синей линии отличился Михаил Науменков.

Гости сравняли счёт в середине третьего периода — шайбу забросил Николай Кулёмин.

Овертайм прошёл в непрерывных атаках уфимцев в формате «4 на 3», но голов не принёс. Решающий буллит на счету шведского легионера «Барыса» Понтуса Оберга.

Благодаря этой победе казахстанский клуб набрал 42 очка в 51 сыгранном матче, и снова переместился на предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.