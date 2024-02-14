«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»

Хоккей
330

После одиннадцати поражений подряд, казахстанский клуб наконец-то одержал выездную викторию над дальневосточной командой, передает Kazpravda.kz 

Фото: hcbarys.kz

Во Владивостоке завершился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и столичным «Барысом». Победу в матче одержала казахстанская команда со счетом 3:2.

На 14-й минуте счёт в матче открыл форвард «Барыса» Евгений Рымарев, а через четыре минуты Энтони Камара с передачи Понтуса Оберга удвоил преимущество и счёт стал 2:0 в пользу гостевой команды в первом игровом отрезке игры.

Во втором периоде хозяева площадки сразу обрушили град бросков в створ ворот казахстанского клуба и несколько раз были близки к тому чтобы поразить владения Эдварда Паскуале, но к счастью канадскому голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Зато на 15-й минуте второго периода вторую шайбу забросил Евгений Рымарев и увеличил преимущество «Барыса» - 3:0.

На 5-й минуте третьего игрового отрезка «Адмиралу» удалось размочить счет в матче, когда нападающий «моряков» Александр Горшков реализовал большинство - 1:3. Спустя минуту у дальневосточной команды появилась новая возможность разыграть лишнего, сократив до минимума отрыв в счете, но «Барысу» удалось выстоять в меньшинстве.

Однако на 18-й минуте форвард хозяев Дмитрий Завгородний сумел забросить вторую шайбу и счет стал 2:3. К счастью для гостей финальный натиск дальневосточников не увенчался успехом и казахстанскому клубу удалось увезти из Владивостока столь долгожданную победу. 

 Благодаря этой победе «Барыс» набрал 48 очков в 63 сыгранных матчах, и по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ, отставая на три очка от идущего на одиннадцатом месте «Адмирала».

#матч #хоккей #Барыс #КХЛ #Адмирал

Популярное

Все
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
В Валентинов день письма писать лень?
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
Не город – каток
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг
Требуется… рабочий человек
Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики
Житель Талдыкоргана делает обычные пятиэтажки яркими и узнаваемыми благодаря своим муралам
«Красная линия» стала камнем преткновения для сноса аварийного дома
Упрощена форма декларирования
Предприниматель, выигравший тендер в Петропавловске, оказался в центре скандальной истории
Скульптура как чувство
Катание с горок стало причиной... досудебного расследования
Незаконно и некачественно
Пропавшую 11-летнюю девочку нашли в Астане
Международный форум Астана пройдет 14 июня в столице
Дорожный долгострой
Чаганский фонтан
Распоряжение Главы государства
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Welcome to Kazakhstan!
Огонь уничтожил все
Асат Нурпеисов стал управделами президента
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Мир, полный лжи
Молочные реки – костанайские берега
Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея
Со школы – на больничную койку
Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций
Жить надо по средствам
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

В РК будут готовить профессиональных тренеров по хоккею
НХЛ объявила об участии игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и …
Юные казахстанцы уступили в Канвоне по хоккею лидеру
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дом…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]