«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»

Фото: hcbarys.kz

Во Владивостоке завершился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и столичным «Барысом». Победу в матче одержала казахстанская команда со счетом 3:2.

На 14-й минуте счёт в матче открыл форвард «Барыса» Евгений Рымарев, а через четыре минуты Энтони Камара с передачи Понтуса Оберга удвоил преимущество и счёт стал 2:0 в пользу гостевой команды в первом игровом отрезке игры.

Во втором периоде хозяева площадки сразу обрушили град бросков в створ ворот казахстанского клуба и несколько раз были близки к тому чтобы поразить владения Эдварда Паскуале, но к счастью канадскому голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Зато на 15-й минуте второго периода вторую шайбу забросил Евгений Рымарев и увеличил преимущество «Барыса» - 3:0.

На 5-й минуте третьего игрового отрезка «Адмиралу» удалось размочить счет в матче, когда нападающий «моряков» Александр Горшков реализовал большинство - 1:3. Спустя минуту у дальневосточной команды появилась новая возможность разыграть лишнего, сократив до минимума отрыв в счете, но «Барысу» удалось выстоять в меньшинстве.

Однако на 18-й минуте форвард хозяев Дмитрий Завгородний сумел забросить вторую шайбу и счет стал 2:3. К счастью для гостей финальный натиск дальневосточников не увенчался успехом и казахстанскому клубу удалось увезти из Владивостока столь долгожданную победу.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 48 очков в 63 сыгранных матчах, и по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ, отставая на три очка от идущего на одиннадцатом месте «Адмирала».