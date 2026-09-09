Джерси легенды казахстанского хоккея поднимут под своды «Барыс Арены»

Хоккей

Торжественная церемония пройдет сегодня перед началом матча чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», сообщает Kazpravda.kz

Фото: hcbarys.kz

Майка Романа Старченко будет расположена рядом с джерси Кевина Даллмэна, Брэндона Боченски, Фёдора Полищука, Талгата Жайлауова, Александра Корешкова, Николая Антропова и Виталия Еремеева.

Напомним, 40-летний нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко в это межсезонье объявил о завершении игровой карьеры и вошёл в тренерский штаб столичного «Номада».

В составе «Барыса» хоккеист провёл 17 сезонов, он является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). В 871 игре в лиге форвард забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В завершившемся сезоне Роман помог «Номаду» завоевать золотые медали Pro Ligasy.

В составе национальной сборной Старченко принял участие в 18 чемпионатах мира (10 из них – в элитном дивизионе), стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии.

#хоккей #Барыс #карьера #Старченко

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