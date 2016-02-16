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«Бата» и «сүйінші» для соотечественников
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

– Мы собрались, чтобы обсудить специальную программу АНК по обеспечению участия этнокультурных объединений в решении общегосударственных программ, – сказал, открывая встречу, Е. Тугжанов. – Это организация и проведение Дня благодарности, который состоится 1 марта. А также участие этнокультурных объединений в подготовке и проведении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Подводя итоги прошлого года, он подчеркнул, что уже началась практическая реализация концепции развития АНК до 2025 года. Так, запланирован ряд проектов, направленных на развитие медиации в Казахстане, – одно из главных направлений деятельности АНК. Задача казахстанской медиации заключается в реализации превентивных механизмов, которые однозначно будут работать и на укрепление общественного согласия. Эту же цель преследуют советы матерей, созданные при каждом этнокультурном объединении. Кроме этого, закончено строительство домов дружбы во всех областях Казахстана. И сегодня во всех регионах сформированы 1 820 общественных советов.

Заместитель Председателя АНК Любовь Ни в свою очередь представила рекомендации по организации Дня благодарности.

– Первого марта мы впервые в нашей истории будет отмечать этот праздник, учрежденный Указом Президента Казахстана 14 января текущего года, – напомнила она. – В первую очередь это день торжества президентской политики мира и согласия, благодаря которой в Казахстане царят мир и согласие, гармония и взаимное уважение. Это – низкий поклон казахской земле и народу, принявшему миллионы людей, насильно переселенных в годы репрессий.

Одной из первых рекомендаций по празднованию Дня благодарности прозвучала идея «философии благодарности». Она основана на исторической памяти и таких высоконравственных традициях, как «асар», «жылу», «ерулік», «бұйымтай», «көгендік», «бата», «сүйінші» и другие.

Следующая рекомендация затронула «историю благодарности». Кроме всего, она включает в себя декады уроков, посвященных теме благодарности, в учебных заведениях; создание видеороликов и фильмов об этнических семьях, истории их переселения в Казахстан; конкурсы «Бата беру» на знание и умение исполнять древнюю традицию благословения и благодарности.

Третье направление в праздновании Дня благодарности называется «Туған еліме мың алғыс». Здесь запланированы конкурсы, выставки рисунков и фотографий, демонстрирующие благодарность детей своим родителям; встречи молодежи с олимпийскими чемпионами, благодарность им за победы и прославление Казахстана на мировых спортивных аренах; блиц-опросы «Кому вы хотите сказать спасибо?» и другие мероприятия.

Говоря о втором вопросе повестки совещания – подготовке АНК к избирательной кампании, Ералы Тугжанов подчеркнул, что Казахстан сегодня называют проводником идей мира и общественного согласия. Стране не просто удалось сохранить общечеловеческие ценности единства и миротворчества, но и укрепить, заложив их в основу общенациональной идеи. Участники говорили о том, что проведение внеочередных парламентских выборов жизненно необходимо для эффективной реализации Пяти институциональных реформ, Послания Главы государства «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» и других стратегических программ. На новом этапе государственного строительства, утверждения ценностей «Мәңгілік Ел», развития новой казахстанской идентичности на принципе гражданства необходимо новое качество работы высшего законодательного органа страны, считают руководители этнокультурных объединений.

Заместитель председателя алматинского корейского национального центра доктор исторических наук Георгий Кан рассказал, что активисты их объединения задействованы в городских и районных предвыборных штабах, наблюдательных комиссиях. «Все мы хотим, чтобы выборы состоялись в спокойной обстановке и прошли транспарентно, – добавил он. – Никто из нас не равнодушен к происходящему в стране. И для каждого из нас важно полное соответствие электорального процесса Закону «О выборах».

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