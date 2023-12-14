Батыр Джукембаев защитил титул WBA в бою против Мохамеда Мимуна

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Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО) провел бой против экс-чемпиона мира из Франции Мохамеда Мимуна (23-5, 4 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) и был рассчитан на 12 раундов.

Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи единогласным решением судей (98-92, 98-92, 99-91) отдали победу казахстанцу.

Таким образом, 32-летний Джукембаев одержал свою 22-ю победу в профи при одном поражении и успешно защитил титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории.

Для Мимуна, который в прошлом владел титулом чемпиона мира IBO. это поражение стало шестым в карьере при 23 победах.