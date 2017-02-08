Баян Есентаева представила новый состав группы "KeshYou"
Жания Уранкаева
Известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) представила обновленный состав группы "KeshYou", сообщает Kazpravda.kz.
Фото девушек продюсер опубликовала на своей странице в Инстаграме. Теперь в составе коллектива не три, а четыре участницы. Из прежнего состава группы осталась лишь Балжан Бидаш, к которой присоединились бывшие участницы группы "Лашын" Сара Амангельды и Элизат Берикова, а также новое лицо в казахстанском шоу-бизнесе Назым Абильдина.
"Это KeshYou", – подписала фото Баян Есентаева.
На данный момент девушки занимаются активной записью новых треков, клипов. Снимаются в фотосессиях.
Впервые информация об изменении состава гелз-бэнда просочилась в СМИ осенью прошлого года, однако продюсер коллектива хранила в секрете имена девушек.
В декабре 2016 года группу покинула Акбота Сейтмагамбет. Причиной назывались семейные обстоятельства, а именно замужество. Также из группы ушла Жулдыз Омиргали, которая успела сняться в новом сериале "Казак аруы".
Напомним, в мае прошлого года группа "KeshYou" отметила свой 10-летний юбилей, дав единственный концерт в Алматы. С 2006 года состав самого известного гелз-бэнда менялся неоднократно. В результате бывшие солистки группы уходили либо в сольное плаванье, либо строили актерскую карьеру. Большинство бывших солисток группы по-прежнему работают в продакш-центре Esentai Production.