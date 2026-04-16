Руководство обосновывает это кризисом в отрасли, снижением лицензионных сборов и усилением глобальной конкуренции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Британская телерадиовещательная корпорация BBC сообщила о планах в течение ближайших двух лет сократить от 1,8 до 2 тысяч сотрудников. Таким образом, под оптимизацию может попасть порядка 10% всего штата компании, сообщает агентство AFP.

Генеральный директор медиахолдинга Родри Талфан Дэви в комментарии AFP отметил, что корпорация находится под "существенным финансовым давлением". По его словам, BBC необходимо уменьшить операционные расходы примерно на 500 млн фунтов (575 млн евро), при этом основная часть запланированной экономии будет реализована в 2027-2028 годах.

Основной причиной грядущих сокращений руководство называет общий кризис в медиаиндустрии, который усиливается из‑за активного внедрения технологий искусственного интеллекта, а также изменений в привычках потребления контента у аудитории. В марте BBC уже указывала, что поступления от лицензионного телевизионного сбора, выплачиваемого британцами, с 2017 года сократились на 24%.

Дополнительное давление на корпорацию оказывает рост конкуренции со стороны глобальных стриминговых платформ и онлайн‑медиа, которые предлагают контент по подписке и все активнее борются за внимание зрителей и слушателей. На этом фоне BBC вынуждена пересматривать свою структуру, ускорять цифровую трансформацию и перераспределять ресурсы в пользу онлайн‑направлений и новых форматов.

Ранее руководство компании уже заявляло о намерении отказаться от части традиционных телевизионных и радиоканалов в долгосрочной перспективе, сосредоточившись на развитии цифровых сервисов, включая новостные приложения и стриминговую платформу iPlayer, что также влияет на кадровую политику корпорации.