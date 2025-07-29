На главной гик-сцене страны – Comic Con Astana 2025 – засияла звезда из Петропавловска: ярким участником фестиваля стал
3D-мастер Алексей Захаров – основатель бренда 3D Joy и резидент SKO Hub.
На главной гик-сцене страны – Comic Con Astana 2025 – засияла звезда из Петропавловска: ярким участником фестиваля стал
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