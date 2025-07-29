Поясним, что Comic Con Astana – это международный фестиваль популярной культуры, объединяющий комиксы, кино, аниме, игры, косплей и многое другое. В общем, это грандиозная площадка, где встречаются миры фантастики, технологий, искусства, бесконечного вдохновения и творчества. И среди этого космоса не затерялся Алексей Захаров. Его фигурки – не просто игрушки, а движущиеся арт-объекты, которые отличают точная печать, креативный подход и поразительная детализация.

Бренд 3D Joy уже шагнул за пределы Казахстана – о нем теперь знают в СНГ и Европе. А участие в Comic Con стало значимой вехой на пути к мировому признанию.

– Я счастлив, что могу показать миру, на что способны мастера из нашего города, – говорит Алексей.

Первым любимцем публики стал 3D-печатный бегемот. С подвижными частями, милейшей внешностью и невероятной детализацией, он вызывает улыбку, оживляя любое пространство – будь то рабочий стол, детская полка или витрина гик-магазина.