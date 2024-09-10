Бекболат Орынбеков обсудил задачи Послания с жителями Жамбылской области

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Депутат Сената РК Бекболат Орынбеков посетил город Каратау Таласского района Жамбылской области, где встретился с местными жителями

Фото: пресс-служба Сената РК

Сенатор подробно рассказал о задачах, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Парламентарий отметил, что президент обозначил ключевые проблемы и пути их решения, в частности устранение несоответствия между денежно-кредитной и фискальной политикой, улучшение инвестиционного климата, полное использование промышленного потенциала, решение вопросов инфраструктуры, повышение кадрового потенциала, укрепление здоровья нации, модернизация социальной поддержки, улучшение экологии, а также повышение эффективности государственного управления и закрепление идеологии закона и порядка. Сенатор подчеркнул, что Послание содержит ответы на важные вопросы и станет ценным документом для дальнейшего развития страны.

«Предстоящий референдум станет важным этапом в укреплении широкомасштабного общенационального диалога. Это наглядное проявление концепции «Слышащее государство», направленное на активное взаимодействие власти с гражданами. Такие шаги позволяют закладывать основу новой общественно-политической культуры, где голос каждого гражданина учитывается при принятии решений. Мы создаем новую модель государственного управления, при которой важные решения будут приниматься с учетом мнения народа», - сказал Бекболат Орынбеков.

Кроме того, сенатор ознакомился с ходом строительства комфортных школ в селе Шолдала, в микрорайонах «Байтерек» и «Улы Дала» города Тараз, а также объекта расширения электрической сети, многоэтажных жилых домов и подведением сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры на улице Аскарова.

Вместе с тем, депутат встретился с коллективом и студентами индустриально-технологического колледжа. Сенатор рассказал о ключевых направлениях Послания-2024, а также участники встречи обсудили вопросы нехватки источников электроэнергии и строительства атомной электростанции.

#Токаев #Сенат #Жамбыл #сенатор

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