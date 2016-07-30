​Бекет Махмутов: Казахстанцы должны проявить в Рио силу духа и волю к победе Статьи 1681 Беседовал Ерзат СЕРГАЗИН

– Потенциал наших спортсменов очень высок, каждый из ребят способен показать хороший результат, – считает он. – Отечественные спортсмены радовали нас своими победами на всех олимпиадах. Уверен, главные старты четырехлетия в Рио также принесут казахстанским любителям спорта много положительных эмоций.



Боксеры, дзюдоисты, борцы, штангисты, легкоатлеты, пулевики, гребцы, теннисисты, представители других видов спорта Казахстана – все они имеют потенциал для достойного представления страны на таких важных и ответственных стартах. Летние Олимпийские игры каждые четыре года являют собой лучшие образцы проявления спортивной доблести, силы духа и воли к победе. Есть замечательный девиз, подчеркивающий идею Игр: "Главное – не победа, а участие", которым руководствуются посланцы разных народов.



Несомненно, в этих словах есть определенная мудрость, которая выделяет воспитательное значение, благородную составляющую спорта. Однако с момента обретения Казахстаном независимости, когда отечественная сборная стала выступать на Играх под собственным флагом, наши спортсмены демонстрируют отношение к подобным форумам, характеризуемое другой поговоркой: "Быстрее! Выше! Сильнее!".



В Атланте, Сиднее, Афинах, Пекине и Лондоне весь мир не раз видел, как бирюзовый стяг взмывал над столицами Олимпийских игр. Наши атлеты приучили и соперников, и своих болельщиков к присутствию на пьедестале почета. Каждый из спортсменов прекрасно осознает, что за них будет болеть вся страна, в каждом уголке нашей Родины будут ждать хороших вестей из Рио. Отбывать номер или быть статистами наши полпреды не собираются. Победы казах­станских спортсменов на мировой арене консолидируют общество, даже незнакомые люди поздравляют друг друга, искренне радуясь успехам соотечественников.



Наша страна благодаря мудрой и дальновидной политике Главы государства прошла большой путь в политическом, экономическом, социально-культурном, спортивном развитии. Спортивная общественность Казахстана признательна Президенту страны за всестороннюю поддержку. Нурсултан Абишевич постоянно находится в контакте со спортивной общественностью страны и поддерживает во всех начинаниях.



– Давайте поговорим о мас­терах кожаной перчатки. Вся история бокса независимого Казахстана прошла перед вашими глазами и при вашем непосредственном участии. Чего вы ожидаете от выступления наших боксеров на ринге в Рио-де-Жанейро?



– Только успешного выступления. Казахстанские бойцы в Атланте, Сиднее, Афинах, Пекине и Лондоне в общей сложности завоевали шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей, что позволило называть нашу страну признанным лидером мирового бокса. Отечественные боксеры, участвуя в пяти летних Олимпийских играх, всегда привозили на родину золотые медали.



На предстоящих Играх у нас также есть все шансы, чтобы дружина Казахстана выступила успешно.



Казахстанская федерация бокса во главе с Тимуром Кулибаевым предпринимает большие усилия для того, чтобы этот вид спорта прогрессировал и радовал соотечественников яркими достижения­ми на мировой арене. В сборной достаточно квалифицированных атлетов, которые способны побороться за олимпийские награды. Все спортсмены национальной команды могут претендовать на место на пьедестале почета.



Хотелось бы, чтобы не только наши мастера кожаной перчатки, но и представители других видов спорта своими достижениями в Рио отблагодарили народ Казахстана за поддержку, оправдали ожидания поклонников и руководства казахстанского спорта. Сейчас наш спорт развивается по всем направлениям, и за это огромное человеческое спасибо главе Нацио­нального олимпийского комитета Казахстана, который показывает пример эффективного менеджера и истинного патриота.



– Бекет Сапабекович, на протяжении четырех лет вы возглавляли республиканскую Федерацию дзюдо. Чего ожидаете от наших спортсменов в этом виде спорта?



– В 2008 году Асхат Житкеев принес Казахстану первую и пока единственную награду на главных стартах четырехлетия по этому динамичному и замечательному виду спорта. Хочется, чтобы в Бразилии наши ребята бились за высокие места, ведь мастерства им не занимать. Максим Раков и Ельдос Сметов – признанные лидеры мирового дзюдо, оба имеют статус чемпионов мира и при благоприятном раскладе способны приятно удивить в Рио-де-Жанейро.



В роли темных лошадок выступят Жансай Смагулов и Дидар Хамза, которые также при удачном исходе способны замахнуться на высокие места. Не стоит сбрасывать со счетов представительниц прекрасного пола. Галбадрах Отгонцецег и Мариан Урдабаева, уверен, будут сражаться за честь страны и приложат все усилия, чтобы вписать свои имена в летопись отечественного спорта.



Желаю дзюдоистам быть предельно сконцентрированными на татами и в буквальном смысле выгрызать победу. За последние годы республиканской Федерацией дзюдо, а также Конфедерацией спортивных единоборств и силовых видов спорта проделана колоссальная работа, в стране проводится множество соревнований, вплоть до чемпионатов мира и других престижных турниров. Президент Казахстанской федерации дзюдо Кенес Ракишев – опытный управленец, любящий спорт и являющийся большим патриотом нашей Родины. Динамичное и пос­тупательное развитие этого вида спорта очевидно, выступление наших мастеров татами должно закрепить это утверждение!



– На ваш взгляд, по силам ли сборной Казахстана повторить успех четырехлетней давности и завоевать в Рио столько же наград высшего достоинства, сколько было в Лондоне?



– Нет ничего невозможного. Конечно, ситуация с тяжелоатлетами спутала все карты, ведь в Рио не выступят четыре наших чемпиона Олимпиады Лондона во главе с Ильей Ильиным. Тем не менее, как заверили тренеры наших штангистов, в Бразилии их подопечные будут бороться за самые высокие места. Будем в них верить.



Медали могут добыть и те атлеты, на которых сейчас мало кто делает ставку. Спорт непредсказуем, поэтому шанс будет у каждого спортсмена. Мы – сильный народ, и сейчас в такой ответственный момент отечественные атлеты это могут подтвердить своими успехами в Рио. Главное – не перегореть, должным образом быть готовыми к большим свершениям психологически, чего я и желаю всем казахстанцам на олимпийских площадках Рио-де-Жанейро!

