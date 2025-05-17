Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики

Правительство
1

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с экспертами, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы развития экономики, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Экономисты поделились экспертным мнением о текущей ситуации на мировых рынках, отметили тенденции, влияющие на национальную экономику, и озвучили ряд предложений, касающихся дальнейшей работы по обеспечению экономического роста.

Внимание было уделено инвестиционному, торговому направлениям, а также обрабатывающей промышленности. Кроме того, рассмотрена деятельность Правительства по оптимизации неприоритетных расходов и перераспределению средств на значимые направления с акцентом на эффективность.

По итогам обсуждения Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать озвученные предложения.

#экономика #эксперты #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Если вы подверглись цифровой атаке...
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
В столице прошел фестиваль «Түнгі Бозоққа саяхат»
Угроза глобального характера
Создана Академия юных исследователей
«Ақ желкен»: вчера, сегодня, завтра
Пять отраслей обеспечили шестипроцентный рост ВВП
Миротворчество в новых реалиях
Когда «оживают» экспонаты
С любовью к родной земле
Школа жизни Сабита Муканова ожила в стенах музея
История любви и страсти
В АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиков
Получили бесценный опыт
«Жас ұрпақ»: новая сила для региона
Портретная живопись мастера
Деньги – не щепки, счетом крепки
Что есть справедливость?
«Цифра» спасет экологию
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
40-градусная жара придет в Казахстан
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
Жару сменят дожди в Казахстане
У адвоката – особый статус в системе правосудия
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Рыбакина вышла в третий круг на «тысячнике» в Риме
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
Участники военного парада возвращаются в места дислокации
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане
Казахстан в ЕАЭС: Экономические достижения и ключевые выгоды для страны
Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Указ Главы государства об освобождении от должности
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова

Читайте также

Из резерва правительства выделено около 1,7 млрд тенге для …
Олжас Бектенов поздравил с Днем единства народа Казахстана
МВД отмечает снижение уровня бытовой преступности в стране
В Казахстане стали чаще выявлять адмнарушения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]