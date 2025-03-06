Бектенов обсудил с главой китайской компании перспективы инвестпроектов в Алатау

Олжас Бектенов обсудил с главой компании CAMCE Ли Хайсинем перспективы реализации инвестпроектов в городе Алатау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом китайской компании China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) Ли Хайсинем.

China CAMC Engineering Co., Ltd. – ведущая международная инжиниринговая компания, реализующая комплексные EPC-проекты в сферах развития инфраструктуры, промышленности и энергетики в более чем 60 странах, и входящая в состав крупнейшего государственного конгломерата по машиностроению Китая Sinomach Group (China National Machinery Industry Corporation).



Президент компании Ли Хайсинь озвучил ряд предложений о перспективах инвестиционного сотрудничества в сфере развития транспортно-логистической и индустриальной инфраструктуры города Алатау. Внимание уделено сотрудничеству в рамках развития «Среднего коридора».

«Одно из приоритетных направлений работы правительства - создание максимально комфортного инвестиционного климата. Это позволит привлечь в реальную экономику прямые иностранные инвестиции и обеспечить реализацию важных для страны проектов, создать новые рабочие места. За последние шесть лет объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в страну составил около $130 млрд. При этом инициированные главой государства меры по повышению привлекательности несырьевых отраслей дают результаты – иностранные вложения в несырьевой сектор составили $72,7 млрд, то есть иностранные партнеры стали больше вкладывать в отрасли перерабатывающей промышленности», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам встречи соответствующим государственным органам поручено детально проработать инвестиционное предложение.