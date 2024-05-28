Бектенов поручил холдингу «Байтерек» оперативно принимать решения по вливанию средств в экономику

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

На заседании рассмотрены итоги проведенной работы и планы холдинга по дальнейшему оказанию поддержки обрабатывающего сектора экономики.

НУХ «Байтерек» и его дочерние организации по итогам 2023 года и за 1 квартал 2024 года профинансировали 4,6 тыс. проектов обрабатывающей промышленности на сумму 1,6 трлн тенге. Всего в рамках мер государственной поддержки создано порядка 4 тыс. новых рабочих мест, выпущено и оказано услуг на сумму 15,1 трлн тенге. Так, были введены в эксплуатацию проект по расширению мощности птицефабрики в Акмолинской области, две обогатительные фабрики в Карагандинской и Актюбинской областях.

Отмечено, что поддержанными предприятиями в обрабатывающей промышленности реализовано продукции на сумму 3,9 трлн тенге, что составляет 18% от общего объема произведенной продукции обрабатывающей промышленности. Их вклад в несырьевой экспорт – 12%.

На сегодня финансовая помощь оказывается проектам, направленным на дальнейшее импортозамещение. Среди них строительство мультибрендового завода по производству легковых автомобилей, где будет создано порядка 2,2 тыс. рабочих мест к 2025 году. В городе Сарань – предприятие по производству шин с созданием порядка 1,1 тыс. рабочих мест и мощностью 3 млн шин для легкового транспорта и 500 тыс. - для грузовой техники. Также поддержано строительство завода по производству цианида натрия, где к 2025 году будет создано 300 новых рабочих мест и налажен выпуск 30 тыс. тонн цианида натрия в год.

Кроме того, с учетом поставленных задач по наращиванию объемов обрабатывающей промышленности разрабатываются дополнительные программы холдинга.

«Сейчас мы активно задействуем потенциал холдинга «Байтерек» и всех его дочерних структур по стимулированию экономического роста. Руководству нужно очень оперативно принимать решения по вливанию средств в экономику. Перед нами стоят амбициозные задачи по достижению серьезного роста ВВП именно в приоритетных отраслях. Необходимо работать динамично», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания Совет директоров утвердил Консолидированный отчет за I квартал 2024 года. Кроме того, внимание было уделено усилению контроля за целевым расходованием средств. 

#Правительство #Бектенов #Байтерек

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