Бектенов поручил ускорить строительство жилья для пострадавших от паводков

Премьер напомнил, что большое количество семей в ожидании жилья живут во временных местах

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится на западе страны с проверкой хода исполнения поручений главы государства по обеспечению пострадавших от паводков жильем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Преимущественно внимание уделяется селам и поселкам Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, где было отмечено отставание от графика работ.

Премьер-министр подчеркнул необходимость жесткого контроля работ для своевременного обеспечения пострадавших от паводков новым жильем.

«Регион должен набрать необходимый темп. На всех строительных объектах усильте контроль. В области большое количество семей, которые в ожидании жилья живут во временных местах. Нужно ускорить строительные работы, переходить на 2-3-сменный режим. Поручаю обеспечить полную мобилизацию», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, даны поручения по восстановлению инженерных сетей, дорожной и социальной инфраструктуры. В застраиваемых районах нужно заблаговременно предусмотреть сопутствующую инфраструктуру и благоустройство. Вблизи новых жилых районов ведется строительство «Комфортных школ» на 1 500 мест.