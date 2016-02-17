​Бельгию ждут на ЭКСПО-2017

В рамках визита состоялись встречи с руководством и представителями деловых кругов региона Валлонии. В частности, делегация провела переговоры с замес­тителем председателя правительства, министром экономики, образования, коммерции и новых технологий данного региона Жан-Клодом Маркуром, в ходе которых обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между РК и Бельгией. Кроме того, Р. Жошыбаев сообщил собеседнику о ходе подготовки к ЭКСПО-2017 и пригласил бельгийских бизнесменов участвовать в работе международной выставки.

Стороны отметили, что участие компаний в области «зеленой» энергетики будет способствовать укреплению сотрудничества Казахстана и Бельгии и его выходу на новый уровень. По словам бельгийского министра, к 2050 году поставлена амбициозная цель перевода всей энергетики королевства на потреб­ление из возобновляемых источников энергии. Согласно национальному плану по развитию ВИЭ Бельгии стоит задача достичь 13% получения энергии из во­зобновляемых источников к 2020 году. Ж.-К. Маркур подчеркнул, что бельгийские компании готовы поделиться своим опытом в сфере «зеленой» энергетики.

Комиссар ЭКСПО-2017 также посетил организацию Green win, которая объединяет в единую сеть малые и крупные предприятия, университеты, исследовательские центры и учебные сообщества, участвующие в развитии «зеленой» экономики Валлонии. Выступая перед представителями деловых кругов региона, Р. Жошыбаев ознакомил присутствующих с потенциальными возможностями для развития бизнеса в Казахстане. Особое внимание было уделено мерам правительства по улучшению инвестиционного климата в РК. По итогам переговоров руководство бельгийской компании сообщило о готовности принять участие в работе международной выставки в Астане.