«Бескрылые» качели

Еще до возвращения городу статуса областного в Семее осуществлялось благоустройство по программе «Мой двор». Но приличных придворовых территорий здесь по-прежнему единицы.

В апреле текущего года в ходе совещания, посвященного со­циально-экономическому развитию республики, на необходимость обустройства города призвал обратить особое внимание Глава государства, ознакомившийся с видеосюжетом журналистов о детской площадке, которой опасно пользоваться.

После выступления Президента было решено до конца года благоустроить в областном центре 70 дворов. На эти цели выделили 2 млрд тенге. И работа началась…

Ее результаты членам городского общественного совета, которые вызвались отслеживать деятельность подрядных организаций, довелось увидеть воочию. Площадки, которые действительно выглядят прилично и на них не страшно пускать играть детей, в Семее можно пересчитать по пальцам.

Общественники провели несколько рейдов. В одном из них выпала возможность принять участие и мне. Так вот, сразу стало очевидным, что подрядчики неплохо сэкономили...

– Большинство конкурсов по благоустройству дворов выиграло ТОО «Жан-Ерке и К». Причем средства, выделенные на каждый двор, колеблются в пределах от 24 до 30 миллионов тенге, то есть незначительно, однако вы сами видите – в каждом дворе площадь участков разная. Складывается впечатление, что подрядная организация даже не имела представления о фронте работ. Как такое может быть, что на два разных по площади двора приходится одинаковая сумма? – негодует общественник Илья Бараховский.

Одними из первых пунктов посещения стали дворы по адресам: 1-й микрорайон, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 13, 15. Несмотря на то что по плану работы по установке детских и спортивных площадок здесь должны были завершиться к 20 сентября, многие из них ос­таются недоделанными и сегодня.

Темпами работ, а зачастую и качеством недовольны и сами жители.

– Для кого эти турники? На них ни взрослые не занимаются, ни дети. Когда нам сказали, что здесь будет спортивная площадка с тренажерами, мы обрадовались. Нам многого не нужно. Хотя бы по одному тренажеру для рук и ног, но вместо этого тут понаставили только высоченные турники, – сетуют жители дома № 13 в 1-м микрорайоне.

Впрочем, жильцы первых этажей все же нашли применение высоким турникам.

– У нас раньше здесь находились металлические конструкции для сушки белья. Подрядчики сказали, что поставят новые. Но ничего этого нет. Приходится сушить вещи в квартирах. Представляете, какая сырость! Мы теперь тогда на турники веревки натянем, хоть какая-то польза, – говорит старшая по дому Наталья Тарская.

Выяснилось также, что ограж­дение для площадки подрядчик не покупал, оно было установлено раньше на средства самих жильцов.

По словам граждан, подрядчики только и смогли, что снести ограждение. Обещали поставить на место, но, не доделав, все бросили и ушли…

Причем жители большинства домов до последнего были в неведении по поводу того, какие именно тренажеры или качели будут установлены в их дворах, поскольку проектов в глаза никто не видел.

Единственный двор, где представители общественного совета нашли заветную табличку с надписью «Паспорт объекта», стал по адресу: ул. Шугаева, 157.

Здесь на одной табличке указаны сразу 12 площадок, где работает подрядная организация ТОО «Жан-Ерке и К». Однако, по словам общественников, такая табличка должна быть в каждом из дворов. Но это лишь малая часть проблемы.

Дело в том, что в паспорте перечислены какие-то совсем иные конструкции – вообще не те, что «красуются» на площадках. К примеру, качели на табличке куда удобнее и безопаснее установленных в местных дворах, поскольку имеют спинку, не поз­воляющую детям упасть.

Некоторых объектов, заявленных в паспорте, в реальности нет совсем. В одном из дворов мы увидели качели без… качелей – установлены лишь опоры. Видимо, их тоже приспособят для сушки белья жильцы первых этажей.

– Судя по паспорту, на придворовых территориях должны быть установлены игровые или спортивно-тренировочные снаряды примерно десяти наименований. Однако реально в каждом дворе мы увидели только четыре, а то и два... Нигде не оказалось ни каруселей, ни беседок, ни качелей-диванов, ни песочниц с дополнительными стенками, ни теремков. Даже урны довелось встретить только в одном дворе. И то просто сваленными друг на друга… Ограждений нет почти нигде, – говорит член общественного совета Фарида Рахматуллина.

Проверяющие также констатировали, что на всех детских площадках наблюдаются проб­лемы с укладкой покрытия.

– Ни на одной площадке нет нормально смонтированного тартанового покрытия. Мы видим лишь быстренько разложенный прямо по земле или по криво-косо залитому бетону искусственный газон, который сверху теперь присыпан тартановой крошкой, ранее лежавшей в мешках. Весной мы уже и искусственного газона не увидим, зачем посыпать его крошкой, непонятно, – размышляет Илья Бараховский.

Двор по улице Би Боранбая, 45-а, выглядит намного симпатичнее. К слову, его благоустраивала другая подрядная организация. Замечания возникли лишь к покрытию. Дело в том, что покрывают площадки искусственным газоном прямо поверх отсева и гравия.

По словам рабочих, которых удалось застать на площадке, искусственный газон действительно кладется на гравий. По их словам, это специальная технология, которая позволит дождевой воде не застывать, а впитываться.

Полное благоустройство двора обещали жильцам дома по улице Би Боранбая, 11-б. Обещали, помимо детских площадок, смонтировать освещение, поставить беседки и даже осуществить асфальтирование. Однако в нас­тоящее время работы все еще не завершены. А качество завершенной части жильцов совсем не устраивает.

С их слов, теперь подрядчик заявляет, что беседок не будет, поскольку на них нет бюджета... Качели, которые здесь установили, шатались, пришлось пов­торно вызывать рабочих подрядной компании, чтобы они их укрепили.

Работы во дворе начали 1 августа, приехали, расчистили участок бульдозером и уехали. После вернулись уже 2 сен­тября в 17 часов, опять же с бульдозером, немного поработали, сделали фото и скрылись. Их не было две недели. И только во второй половине сентября рабочие снова вернулись... Такой вот замыс­ловатый график благоустройства. Отсюда и результаты. Теперь горожане намерены обратиться в Антикоррупционную службу.

Отдельная тема – мусор. Поч­ти во всех дворах подрядчики оставили горы строительного мусора и остатки оснащения старых площадок.

По словам членов мониторинговой группы, они нигде не увидели чистый, убранный двор. Как правило, подвергнутые «благоустройству по-семейски» дворы оказались заваленными выкорчеванными деревьями, кусками бетона, арматурой и мешками со строительным мусором. Как здесь детям играть?

В ходе рейдов выяснился еще один интересный факт. В нескольких дворах часть земельного участка оказалась в частной собственности. К примеру, во дворе дома 13 квартала 408 часть двора оказалась во владении ресторана. Жильцы узнали об этом лишь тогда, когда во двор пришли рабочие и начали демонтировать старую площадку. А через несколько дней владелец ресторана тут же поставил ограждение, заявив, что часть земли принадлежит ему еще с 2006 года... Как кусок городской территории оказался в частных руках, никто не знает.

Найти действительно на совесть благоустроенный двор в Семее реально. Но их немного.