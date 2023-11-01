«Бескрылые» качели Общество 1 ноября 2023 г. 5:00 5 Флора Левина Вокруг новых детских площадок в Семее разгораются нешуточные страсти: едва ли не каждую неделю члены городского общественного совета обходят дворы и убеждаются в сомнительном качестве конструкций для детишек. фото автора Еще до возвращения городу статуса областного в Семее осуществлялось благоустройство по программе «Мой двор». Но приличных придворовых территорий здесь по-прежнему единицы. В апреле текущего года в ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию республики, на необходимость обустройства города призвал обратить особое внимание Глава государства, ознакомившийся с видеосюжетом журналистов о детской площадке, которой опасно пользоваться. После выступления Президента было решено до конца года благоустроить в областном центре 70 дворов. На эти цели выделили 2 млрд тенге. И работа началась… Ее результаты членам городского общественного совета, которые вызвались отслеживать деятельность подрядных организаций, довелось увидеть воочию. Площадки, которые действительно выглядят прилично и на них не страшно пускать играть детей, в Семее можно пересчитать по пальцам. Общественники провели несколько рейдов. В одном из них выпала возможность принять участие и мне. Так вот, сразу стало очевидным, что подрядчики неплохо сэкономили... – Большинство конкурсов по благоустройству дворов выиграло ТОО «Жан-Ерке и К». Причем средства, выделенные на каждый двор, колеблются в пределах от 24 до 30 миллионов тенге, то есть незначительно, однако вы сами видите – в каждом дворе площадь участков разная. Складывается впечатление, что подрядная организация даже не имела представления о фронте работ. Как такое может быть, что на два разных по площади двора приходится одинаковая сумма? – негодует общественник Илья Бараховский. Одними из первых пунктов посещения стали дворы по адресам: 1-й микрорайон, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 13, 15. Несмотря на то что по плану работы по установке детских и спортивных площадок здесь должны были завершиться к 20 сентября, многие из них остаются недоделанными и сегодня. Темпами работ, а зачастую и качеством недовольны и сами жители. – Для кого эти турники? На них ни взрослые не занимаются, ни дети. Когда нам сказали, что здесь будет спортивная площадка с тренажерами, мы обрадовались. Нам многого не нужно. Хотя бы по одному тренажеру для рук и ног, но вместо этого тут понаставили только высоченные турники, – сетуют жители дома № 13 в 1-м микрорайоне. Впрочем, жильцы первых этажей все же нашли применение высоким турникам. – У нас раньше здесь находились металлические конструкции для сушки белья. Подрядчики сказали, что поставят новые. Но ничего этого нет. Приходится сушить вещи в квартирах. Представляете, какая сырость! Мы теперь тогда на турники веревки натянем, хоть какая-то польза, – говорит старшая по дому Наталья Тарская. Выяснилось также, что ограждение для площадки подрядчик не покупал, оно было установлено раньше на средства самих жильцов. По словам граждан, подрядчики только и смогли, что снести ограждение. Обещали поставить на место, но, не доделав, все бросили и ушли… Причем жители большинства домов до последнего были в неведении по поводу того, какие именно тренажеры или качели будут установлены в их дворах, поскольку проектов в глаза никто не видел. Единственный двор, где представители общественного совета нашли заветную табличку с надписью «Паспорт объекта», стал по адресу: ул. Шугаева, 157. Здесь на одной табличке указаны сразу 12 площадок, где работает подрядная организация ТОО «Жан-Ерке и К». Однако, по словам общественников, такая табличка должна быть в каждом из дворов. Но это лишь малая часть проблемы. Дело в том, что в паспорте перечислены какие-то совсем иные конструкции – вообще не те, что «красуются» на площадках. К примеру, качели на табличке куда удобнее и безопаснее установленных в местных дворах, поскольку имеют спинку, не позволяющую детям упасть. Некоторых объектов, заявленных в паспорте, в реальности нет совсем. В одном из дворов мы увидели качели без… качелей – установлены лишь опоры. Видимо, их тоже приспособят для сушки белья жильцы первых этажей. – Судя по паспорту, на придворовых территориях должны быть установлены игровые или спортивно-тренировочные снаряды примерно десяти наименований. Однако реально в каждом дворе мы увидели только четыре, а то и два... Нигде не оказалось ни каруселей, ни беседок, ни качелей-диванов, ни песочниц с дополнительными стенками, ни теремков. Даже урны довелось встретить только в одном дворе. И то просто сваленными друг на друга… Ограждений нет почти нигде, – говорит член общественного совета Фарида Рахматуллина. Проверяющие также констатировали, что на всех детских площадках наблюдаются проблемы с укладкой покрытия. – Ни на одной площадке нет нормально смонтированного тартанового покрытия. Мы видим лишь быстренько разложенный прямо по земле или по криво-косо залитому бетону искусственный газон, который сверху теперь присыпан тартановой крошкой, ранее лежавшей в мешках. Весной мы уже и искусственного газона не увидим, зачем посыпать его крошкой, непонятно, – размышляет Илья Бараховский. Двор по улице Би Боранбая, 45-а, выглядит намного симпатичнее. К слову, его благоустраивала другая подрядная организация. Замечания возникли лишь к покрытию. Дело в том, что покрывают площадки искусственным газоном прямо поверх отсева и гравия. По словам рабочих, которых удалось застать на площадке, искусственный газон действительно кладется на гравий. По их словам, это специальная технология, которая позволит дождевой воде не застывать, а впитываться. Полное благоустройство двора обещали жильцам дома по улице Би Боранбая, 11-б. Обещали, помимо детских площадок, смонтировать освещение, поставить беседки и даже осуществить асфальтирование. Однако в настоящее время работы все еще не завершены. А качество завершенной части жильцов совсем не устраивает. С их слов, теперь подрядчик заявляет, что беседок не будет, поскольку на них нет бюджета... Качели, которые здесь установили, шатались, пришлось повторно вызывать рабочих подрядной компании, чтобы они их укрепили. Работы во дворе начали 1 августа, приехали, расчистили участок бульдозером и уехали. После вернулись уже 2 сентября в 17 часов, опять же с бульдозером, немного поработали, сделали фото и скрылись. Их не было две недели. И только во второй половине сентября рабочие снова вернулись... Такой вот замысловатый график благоустройства. Отсюда и результаты. Теперь горожане намерены обратиться в Антикоррупционную службу. Отдельная тема – мусор. Почти во всех дворах подрядчики оставили горы строительного мусора и остатки оснащения старых площадок. По словам членов мониторинговой группы, они нигде не увидели чистый, убранный двор. Как правило, подвергнутые «благоустройству по-семейски» дворы оказались заваленными выкорчеванными деревьями, кусками бетона, арматурой и мешками со строительным мусором. Как здесь детям играть? В ходе рейдов выяснился еще один интересный факт. В нескольких дворах часть земельного участка оказалась в частной собственности. К примеру, во дворе дома 13 квартала 408 часть двора оказалась во владении ресторана. Жильцы узнали об этом лишь тогда, когда во двор пришли рабочие и начали демонтировать старую площадку. А через несколько дней владелец ресторана тут же поставил ограждение, заявив, что часть земли принадлежит ему еще с 2006 года... Как кусок городской территории оказался в частных руках, никто не знает. Найти действительно на совесть благоустроенный двор в Семее реально. Но их немного. #дети #Семей #благоустройство #двор #детские площадки