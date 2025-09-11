Беспилотники помогают выявлять незаконные мусорные свалки в Шымкенте

Таза Казахстан
85
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Использование современных технологий открывает новые возможности для своевременного выявления правонарушений

Фото: ДП

Беспилотные летательные аппараты полицейские Шымкента используют для реализации программы «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz  

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании от 8 сентября отметил необходимость активного внедрения интеллектуальных систем в работу правоохранительных органов.

Использование современных технологий открывает новые возможности для своевременного выявления правонарушений, их фиксации и недопущения повторных случаев», - отмечает  пресс-секретарь департамента  полиции Шымкента Баглан Исатаева.

В ходе экологической акции «Чистый Казахстан» в Шымкенте проводится масштабная уборка городской территории. Сотрудники правоохранительных органов тоже не остались в стороне от этой инициативы.

624 сотрудника городского Департамента полиции  организуют рейдовые мероприятия. В результате проделанной работы с начала года выявлено более 25 тыс. нарушений правил благоустройства и загрязнения мест общего пользования, правонарушители привлечены к административной ответственности. Для этого широко используются и беспилотные летательные аппараты, с помощью которых выявляют нарушения.

«Применение дронов в Шымкенте подтвердило свою результативность, продемонстрировав эффективность в обеспечении общественной безопасности и поддержании чистоты городских улиц. Департамент полиции города Шымкент призывает жителей к сохранению экологической культуры и охране окружающей среды», - подчеркнула Баглан Исатаева.

#полиция #Шымкент #беспилотники

