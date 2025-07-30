Фото: акимат Астаны

Тренировки проходят в парках «Триатлон» и «Коктал». Все желающие могут посетить занятия по вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 21:00.

Организатором проекта является чемпион мира по MMA Василий Тахтай. Тренировки проходят при поддержке Управления физической культуры и спорта акимата Астаны.

«Для развития массового спорта в столице создаются все условия. К примеру, в 2024 году открыли 180 спортивных площадок (дворовые, футбольные, баскетбольные). Кроме этого, проводятся спортивно-массовые мероприятия. Например, занятия по самообороне в рамках проекта «Астана – город без наркотиков». Сейчас каникулярный период. Эти бесплатные занятия нужны, чтобы дети могли прийти в парк и получить какие-то знания, навыки», – отметил исполняющий обязанности руководителя Управления физической культуры и спорта акимата Астаны Азамат Агзамов.

Он рассказал, что в столице систематически занимаются спортом больше 406 тысяч человек, это 40% от всего населения города. В этом году власти планируют увеличить показатель до 42%.

С августа начнутся тренировки по скандинавской ходьбе и йоге. Кроме того, в Астане возводят спортивные объекты. Например, для людей с инвалидностью строится инклюзивный центр.

«Наш проект стартовал три года назад. Он называется «Начни с себя». Если мы говорим про запрет на наркотики, мы должны дать и альтернативу. А какой альтернативный вид занятости мы можем дать молодёжи? Это будет занятость, когда человек может посредством спорта стать сильнее. С акиматом мы сотрудничаем второй год. Очень хорошо, что акимат решил поддержать наш проект. Они заметили, что молодёжь приходит, занимается, и дали возможность молодым тренироваться абсолютно бесплатно», – отметил чемпион мира по MMA Василий Тахтай.

На занятия могут приходить люди всех возрастов. Также тренируются дети, взрослые с ограниченными возможностями. Посещают тренировки и профессиональные спортсмены.

«На улице проводить тренировки намного легче, так как на человека не давят стены. Многие люди боятся прийти в зал и сделать первый шаг, потому что они думают: «Меня сейчас будут заставлять, мне нужно будет умереть, но сделать». На самом деле такого нет. Это олдскульное понятие: сделай 150 отжиманий, и ты готов. Нет, мы подходим с бойцовским IQ», – отметил тренер.

Во время занятий присутствуют тренеры, которые следят, чтобы никому не стало плохо. Также есть врачи, готовые в случае необходимости оказать медицинскую помощь.