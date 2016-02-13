Бесплатный хлеб пенсионерам и нуждающимся предлагает хлебозавод в Алматы
Ксения Воронина
Один из хлебозаводов Алматы объявил социальную акцию – на прилавках двух торговых точек города выставлен бесплатный хлеб для пенсионеров и нуждающихся, передает Kazpravda.kz.
"В начале февраля мы начали социальную кампанию по предоставлению бесплатного свежего хлеба для пенсионеров. Это наш фирменный формовой немецкий хлеб. В данный момент акция проходит в двух магазинах "Моника" (по ул. Шаляпина и по ул. Карасай батыра). В день раздается около 30 буханок хлеба. Помогать людям в трудные времена – зона нашей социальной ответственности", – рассказала генеральный директор хлебозавода "Gold Сапа" Алматы Жаннат Файзуллаева.
Глава компании пояснила, что акция в начале февраля началась спонтанно, о чем было объявлено по факту в соцсетях на странице предприятия. Идея была в том, чтобы нуждающиеся пожилые люди могли взять булку хлеба, но сейчас, с ростом популярности, инициаторы подумывают увеличить лимит "социального хлеба".
"Изначально мы просто хотели помочь пожилым людям, чтобы старики и старушки могли брать этот хлеб. Со временем появились вопросы – нужно ли предъявлять пенсионное, могут ли соседи или родственники брать хлеб для пенсионеров, которым трудно самим ходить по магазинам, могут ли взять бесплатную булку малоимущие. Мы предложили сотрудникам магазинов отпускать хлеб таким людям на свое усмотрение. Хочу отметить, что это тот же свежий хлеб, который идет на продажу", – добавила Жаннат Файзуллаева.
Напомним, что подобные акции проходят в ряде регионов Казахстана. Например, владелица одного из аксуских магазинов бесплатно раздает хлеб нуждающимся, в Талдыкоргане, в одном из магазинов проходит акция "Если не можете купить хлеб, возьмите его бесплатно", в Восточном Казахстане запустили акцию "Добрый хлеб". Кроме того, в Алматы принято решение направить 60 млн тенге на адресные дотации на формовой хлеб.