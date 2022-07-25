Скриншот с видео instagram.com/kris_p_talgar/
Происшествия , Видеогалерея
Беспредел устроили кокпаристы на улицах Талгара – видео

Наездники устроили конную игру кокпар на улицах города Талгара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как всадники играют в кокпар прямо на проезжей части, создавая пробки и рискуя здоровьем и жизнями участков дорожного движения.

«Как правило, кокпар в населенных пунктах большинство осуждают, но находятся и те, кто поощряет. Здесь следует разграничивать, патриотизм и уважение к национальным традициям с общественным порядком и безопасностью. Поэтому из года в год мы призываем проводить подобные игры в полях, как это принято исторически», – говорится в посте.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что группа всадников устроила неуправляемые скачки 24 июля с 19:00 до 20:00.

«Всадники участвовали в национальной игре кокпар, организованной 50-летним жителем поселка Кендала по случаю собственного юбилея. Игра не была санкционирована акиматом. Конные состязания, начавшиеся на территории одного из фермерских хозяйств, вышли из-под контроля и перенеслись на городские улицы», – пояснили в ведомстве.

Полиция установила практически всех нарушителей. 10 из них задержаны и привлечены к ответственности по статьям 434, 593 и 614 КоАП.

 

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