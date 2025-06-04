Меры не только точечные

В Казахстане планомерно поддерживают отечественных производителей. Принимаемые государством меры обеспечили стабильную работу предприя­тий, увеличили спрос на их продукцию. В результате, как доложил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, с начала года отмечен рост объемов производства.

Положительная динамика наблюдается в металлургии, легкой и электронной промышленности. По итогам января – апреля текущего года обрабатывающая промышленность показала рост на уровне 7,2%. Наилучшие показатели отмечены в машиностроении (111,2%), химпроме (111,2%), стройиндустрии (112,9%) и мебельной промышленности (114,8%).

Важным фактором развития отечественного производства является степень готовности промышленных площадок. С этой целью с минувшего года осуществляется программа по организации малых промышленных зон (МПЗ), направленная на привлечение инвестиций в регионы и поддержку малого и среднего бизнеса. Сейчас на стадии создания находятся 34 МПЗ в восьми регионах республики – в Астане, Шымкенте, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях – общей площадью более 200 тыс. кв. м. Для их обус­тройства выделено 46,6 млрд тенге бюджетных средств.

– В текущем году министерством наряду с точечными мерами поддержки производителей проводится работа по линии законотворческой деятельности в части активизации существующих внутренних резервов страны для развития обрабатывающей промышленности. Теперь крупные заказчики, включая госорганы и недропользователей, должны разрабатывать и исполнять программы по увеличению доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг, – сообщил Ерсайын Нагаспаев.

По словам министра, эти программы будут направлены на создание устойчивых произ­водств.

Одним из действенных инструментов поддержки обрабатывающей промышленности являются регулируемые закупки. В рамках данного инструмента предоставлен приоритет государственного закупа по 4 834 отечественным товарным позициям, из них 4 201 – по линии Министерства промышленности и строительства.

Как в свою очередь проинформировал министр энергетики Ерлан Аккенженов, объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора за первый квартал 2025 года составил 1,1 трлн тенге. Из этой суммы внутренняя ценность достигла 680 млрд тенге, что составляет 60,2% от общего объема закупок.

Основными участниками закупок являются компании «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» и НКОК, отвечающие за 62% от общего объема, а также АО «Самрук Қазына» – 23% и остальные недропользователи – 15%.

– Министерством ведется работа по локализации крупных зарубежных производств на территории Казахстана.

В 2022–2025 годах таковых локализовано восемь: Wika (Германия), Honeywell (США), PetrolValves (Италия), ТОО Sigma Solutions (Казахстан) в партнерстве с N.Vent (США), Schlumberger (США), Yeskertkish Kyzmet Kazakhstan (Казахстан), Euro Circuit Technology (Малайзия), Beruseal (Южная Африка). Реализация этих проектов позволила приобрести внутри страны компетенцию по изготовлению и выпуску товаров с высокой добавленной стоимос­тью, – отметил глава Минэнерго РК. – Продолжаются работы по локализации еще семи новых производств совместно с мировыми производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли.

В развитие обсуждаемой повестки вице-министр финансов Даурен Кенбеил сообщил, что, согласно новому законодательству, существенно – от 10 до пяти дней – сокращены сроки, отводимые на госзакупки. Ранее на проведение конкурса и определение победителя госзакупок уходило около двух месяцев.

Отвечая на вопросы Премьер-министра, докладчик уточнил, что по рейтингово-балльной системе компанию-подрядчика теперь выбирают за пять дней. По конкурсу же подрядчик определяется за 10 дней.

– Мы не только сократили сроки, но и оптимизировали процессы. Также внедряем автоматизацию, – доложил вице-министр финансов.

О реализации инициатив по поддержке отечественных товаропроизводителей отчитались также председатели правления: АО «Самрук-Қазына» – Нурлан Жакупов и АО «НУХ «Байтерек» – Рустам Карагойшин, исполнительный директор ассоциации Kazenergy – Жандос Нурмаганбетов.

Диверсификация, занятость, рост благосостояния

Во время обсуждения темы заседания председатель правления ОЮЛ «Союз машинострои­телей Казахстана» Мейрам Пшембаев предложил расширить в стране практику использования офтейк-конт­рактов. По его словам, она должна распространяться не только на государственные компании и квазигоссектор, но и на частные предприятия, получающие господдержку. Таким образом, предположил спикер, получится исполнить поручение Главы государства по удвоению объемов внутреннего производства к 2029 году.

– Считаем, что меры господдержки, такие как возврат НДС при экспорте товаров; зачет НДС при ввозе оборудования; свободные склады; СЭЗ; освобождение от таможенных пошлин; льготное финансирование, субсидирование и другие, должны получать предприятия, поддерживающие государственную политику импортозамещения. В конечном итоге это не только повысит ответственность получателей господдержки, но и позволит выстроить более сбалансированную, взаимовыгодную модель взаимодействия государства и бизнеса, – подчерк­нул председатель правления отраслевого союза.

В ходе заседания Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Глава государства всегда подчеркивает важность развития отечественного произ­водства как основы экономичес­кого роста. Для обеспечения конкурентоспособности казахстанских производителей Правительством внедрены механизмы развития внутристрановой ценности, направленные на загрузку ОТП.

– Один из результатов принимаемых мер – с прошлого года обрабатывающий сектор опережает по объему выпуска промышленной продукции горнодобывающий сектор экономики. Эту тенденцию необходимо наращивать, – отметил руководитель Правительства.

На основе цифровых решений с интеграцией информационных систем государственных органов создается Единый реестр отечественных товаропроизводителей. Премьер-министр подчеркнул, что добросовестные казахстанские производители будут автоматически включены в данный реестр, а лжепроизводители попасть в него не смогут.

– Новые заявители на основе простой заявки и автоматической цифровой проверки будут вноситься в этот реестр без бюрократических процедур. Не нужно будет приглашать экспертов, проходить лишние проверки и заполнять множество бумаг. Подчеркиваю – все будет проводиться в цифровом режиме и без участия человеческого фактора. Это позволит обеспечить качественный контроль и выявление недобросовестных производителей. С 1 января следующего года реестр станет единственным механизмом по определению реального отечественного производителя, у которого будут в приоритетном порядке осуществлять закупки продукции, – заявил Олжас Бектенов.

Таким образам, крупным предприятиям надлежит разработать и принять программы внутристрановой ценности с созданием вокруг себя пояса субъектов малого и среднего бизнеса. Премьер-министр подчеркнул: лишь при таком условии будет возможно получение бизнесом государственной поддержки.

Программы внутристрановой ценности направлены на создание условий по обеспечению прямого закупа у отечественных предприятий. Это будет стимулировать расширение и создание новых производств за счет их локализации. Кроме того, отмечена необходимость создания условий для развития кооперации между отечественными компаниями за счет расширения производственных цепочек внутри страны.

Полный производственный цикл внутри республики может быть создан только за счет плодотворного взаимодействия предприятий. В результате будут снижены импорт и издерж­ки производства, повысится конкурентоспособность и востребованность отечественных товаров.

– Развитие внутристрановой ценности – это не только открытие новых производств, но и трансферт новых технологий, развитие науки, создание новых рабочих мест и новых компетенций. Такой подход положительно отразится на экс­портном потенциале Казахстана, обеспечит диверсификацию экономики, рост занятости и благосостояния населения, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений Министерству финансов совместно с министерствами цифрового развития, промышленности и строительства обеспечить ввод автоматизированной системы Реестра казахстанских товаропроизводителей в эксплуатацию с 1 января 2026 года.

До 1 августа всем заинтересованным госорганам и квазигосударственному сектору надлежит привести в соответствие подзаконные акты, регулирующие закупки.

Министерству промышленности и строительства совмест­но с министерствами национальной экономики и финансов дано указание принять меры по финансированию создания инфраструктуры для промышленных предприятий, в том числе на территориях специальных экономических и индустриальных зон.

Министерству промышленности и строительства поручено разработать конкретные меры по развитию промышленной кооперации между отечественными предприятиями для обеспечения развития импортозамещающих производств с использованием передовых технологических решений.