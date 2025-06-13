Без предварительных договоров

Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева ввел жесткие требования для строительных компаний

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Сенат одобрил поправки в законодательство о долевом участии в жилищном строительстве, ужесточающие требования к застройщикам. Как отметил сенатор Суиндик Алдашев, застройщики часто заключают с граж­данами предварительные договоры бронирования или инвестирования, которые не защищают права покупателей при задержке сроков или некачественном строительстве. В результате дольщики теряют деньги, а в судах чаще всего проигрывают. Так, предлагается запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строя­щихся домах. Также планируется запретить рекламу для привлечения денег дольщиков и предоставление ипотеки на покупку жилья в строящемся доме. При этом сделки по купле-продаже таких квартир должны будут проводиться только в безналичной форме.

Документом также предусмотрено сокращение срока продления строительства жилого дома с девяти до пяти месяцев, а акиматам разрешат проводить мониторинг законности привлечения денег казахстанцев.

– Назрела необходимость принять меры, направленные на обеспечение прозрачности работы застройщиков, безопасности сделок, целевого использования денег дольщиков, снижение социального напряжения и нагрузки на бюджет, – привел аргументы сенатор Алдашев.

Между тем в законе предусмотрены и стимулирующие для добросовестных застройщиков нормы. Так, депутаты ввели снижение требований, например, при долевом строительстве после возведения каркаса дома и при наличии гарантии Единого оператора с участием в проекте банков.

– Действие закона о долевом участии в строительстве будет распространяться и на индивидуальные жилые дома. Это дает возможность получить гарантии Единого оператора, а гражданам – покупать их по ипотеке. Застройщики при этом получат финансирование на строительство таких домов. Снижаются и требования к компаниям по наличию денег или незавершенного строительства с 15 до 10 процентов. Разрешат использовать средства дольщиков сразу после получения согласия от акимата, не дожидаясь завершения строительства каркаса, а также дадут право на открытие дополнительных валютного и депозитного счетов, – рассказал сенатор.

В ходе обсуждения были высказаны опасения, что такое ужесточение требований к застройщикам может притормозить развитие рынка жилья, однако Минстроительства настроено оптимистично.

– На ввод объектов в целом по респуб­лике закон никак не скажется, потому что у нас по итогам 2024 года было введено 18,9 миллиона квадратных метров жилья. Это более 172 тысяч жилищ. То, что мы ужесточаем в рамках долевого строительства, не повлияет на конечный показатель ввода объектов по республике, – уверен вице-министр промышленности и строительства Куан­дык Кажкенов.

Вносятся законом и поправки, призванные усилить контроль за качеством предоставляемых услуг, включая доступ к инватакси через Портал социальных услуг и государственные закупки.

Комментируя закон, спикер Маулен Ашимбаев подчеркнул: документ предусматривает усиление государственного регулирования в сфере долевого строительства.

– С этой целью внесен пакет поправок, которые нацелены на обеспечение дополнительной защиты прав дольщиков. В законе также есть изменения, предусматривающие оптимизацию деятельности по перевозке людей с инвалидностью. Также были рассмот­рены положения, направленные на совершенствование основ государственного управления автомобильными дорогами. Надеемся, что закон будет способствовать защите дольщиков от ненадежных строительных компаний, улучшению качества жизни граждан с особыми потребностями и решению других актуальных вопросов, – отметил Маулен Ашимбаев.

Согласно повестке, депутаты одобрили ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года.

В двух чтениях сенаторы также рассмотрели и одобрили также закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государст­венным имуществом». Среди его основных положений: закрепление статуса и повышение социального положения сотрудников органов гражданской защиты, обеспечение сейсмической безопасности, расширение и модернизация сети сейсмологических наблюдений и системы раннего оповещения.

На повестке заседания палаты рассмотрены также были Закон «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)» с сопутствующими поправками. Отметим, что данные законы формируют правовую основу, регулирующую деятельность фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. Определяются цели и задачи фонда, который оказывает поддержку в сфере образования, науки и инновационной деятельности, массового спорта. В центре внимания также будут направления лекарственного обеспечения, медицинского обслуживания и социальной защиты населения. Между тем, по мнению Маулена Ашимбаева, несмотря на активное использование эндаумент-фондов за рубежом, применять такую практику в нашей стране следует точечно и не идеализировать такой метод.

– В первую очередь нужно повышать эффективность госфинасирования, оптимизировать его, а уже потом подключать такие вспомогательные инструменты, как эндаумент-фонды. Мы должны делать акцент на оптимальном, рациональном использовании государст­венных средств, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

#Сенат #заседание

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