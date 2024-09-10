Без социальной активности невозможен социальный оптимизм

Новый дискуссионный клуб – результат стратегического парт­нерства ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» и Министерства культуры и информации.

Первое заседание клуба было решено посвятить обсуждению Послания Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Открывая дискуссию, вице-министр культуры и информации Айзада Курманова отметила важность и логичность такого выбора темы для начала работы дискуссионной площадки.

– Как отмечают эксперты, в центре Послания Президента – важнейшие направления социально-экономического развития страны, но на первый план все же выдвинуты верховенство закона, укрепление правопорядка как обязательного условия развития и прогресса страны. Решение всех этих задач, несомненно, требует активного участия каждого граж­данина нашей страны и представителя гражданского сектора. Мы прекрасно понимаем, что без социальной активности не будет социального оптимизма, о чем и говорит Глава государства, – отметила Айзада Курманова.

Она остановилась на вопросах, которые касаются взаимодействия госорганов и неправительственного сектора. Во-первых, как отметила вице-министр, планируется усилить проекты, направленные на повышение финансовой, экологической и правовой культуры населения. Совместно с НПО, у которых в этой сфере большой опыт, необходимо обучать лидеров общественного мнения в части развития навыков эффективных коммуникаций.

Как уполномоченный госорган, МКИ и дальше будет укреплять позиции общественных советов, которые сегодня являются неотъемлемым элементом общественно-политической системы нашей страны. В этой связи спикер подчеркнула необходимость активизации работы координационного центра общественных советов как базы для их укрепления и поддержки.

Именно общественные советы, по мнению Айзады Курмановой, как один из эффективных механизмов участия граждан в управлении делами государства должны быть в авангарде работы по формированию культуры общественного контроля.

Затронула представитель МКИ в своей речи и еще один актуальный вопрос – строительство АЭС.

– Безусловно, одной из самых обсуждаемых инициатив, озвученных Главой государства, является проведение общенационального референдума по строительству атомной электростанции. Именно референдум определит энергетическое будущее нашей страны. Государство дает населению возможность самостоятельно решить этот вопрос, в связи с чем нам следует активно призывать граждан к участию в голосовании. Таким образом, государство, вовлекая граждан в обсуждение, в принятие решения, закладывает фундамент формирования крепкого, думающего общества, способного дать ответы на современные вызовы. В этой связи очень важно обеспечить общественный контроль, прозрачность, эффективность всех этапов референдума, и здесь огромная роль отводится неправительственному сектору, – подчеркнула спикер.

Она также напомнила, что за последние годы в нашей стране сделано немало, чтобы голос каждого был услышан. На это работают и Национальный курултай как большая площадка диалога власти и общества; и институт петиций, который начал набирать обороты (в месяц МКИ получает порядка 150 петиций в адрес различных гос­органов); и специальные платформы, помогающие аккумулировать обращения и запросы граждан и влияющие на формирование государственной политики.

Высоко оценила значимость нового Послания президент Международного центра геополитичес­кого прогнозирования «Восток – Запад» Карлыгаш Нугманова.

– Я бы назвала Послание свое­го рода этапным документом, поскольку оно символизирует переход на новый, более высокий уровень развития страны. Послание затронуло многие аспекты развития, от экономики до энергетики. Касым-Жомарт Токаев как истинный дипломат в своем обращении к народу Казахстана затронул и вопросы внешней политики государства, – поделилась мнением политолог.

В заключение встречи спикеры выразили уверенность, что все инициативы Главы государства будут поддержаны и реализованы при активном участии представителей неправительственного сектора.