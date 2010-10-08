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Конкурсы
8 октября 2010 г. 2:00
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08:10
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
08:59
О погоде в субботу рассказали синоптики
09:47
Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели
10:56
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
11:54
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы
13:18
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
12:30
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
14:15
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
15:30
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
16:14
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
16:30
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
17:39
Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителям Экибастуза
17:48
Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали
18:40
Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе
19:24
Умер первый олимпийский чемпион среди казахов Альжан Жармухамедов
27 ноября 2022 г. 13:59
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
26 ноября 2022 г. 20:34
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
26 ноября 2022 г. 8:21
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
26 ноября 2022 г. 13:02
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
26 ноября 2022 г. 16:01
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
27 ноября 2022 г. 15:38
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
2 декабря 2022 г. 2:01
Закон Республики Казахстан
27 ноября 2022 г. 14:57
Локдаун возвращается в Китай
26 ноября 2022 г. 11:10
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
26 ноября 2022 г. 14:01
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
26 ноября 2022 г. 12:08
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
27 ноября 2022 г. 10:46
Полиция прокомментировала митинг в столице
26 ноября 2022 г. 11:06
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
2 декабря 2022 г. 14:15
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
26 ноября 2022 г. 16:34
Спасти не успели: 10-летний сын с отцом погибли при пожаре в ЗКО
26 ноября 2022 г. 20:56
Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
26 ноября 2022 г. 18:11
Мурат Нуртлеу возглавил Администрацию президента РК
26 ноября 2022 г. 15:02
Во сколько обошелся Казахстану первый этап строительства ЛРТ в Астане
26 ноября 2022 г. 12:40
Причины запоздалого запуска ВПУ на КТК объяснил Акчулаков
26 ноября 2022 г. 12:09
О чем молился Токаев у подножия Каабы
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
4 ноября 2022 г. 17:43
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
12 ноября 2022 г. 0:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
4 ноября 2022 г. 19:40
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
12 ноября 2022 г. 0:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
12 ноября 2022 г. 0:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
4 ноября 2022 г. 19:51
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
4 ноября 2022 г. 19:58
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
4 ноября 2022 г. 23:01
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
10 ноября 2022 г. 0:30
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
7 ноября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
16 ноября 2022 г. 19:57
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
18 ноября 2022 г. 18:41
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
10 ноября 2022 г. 17:55
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
4 ноября 2022 г. 19:16
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
23 ноября 2022 г. 17:30
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
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Казахстанская правда
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