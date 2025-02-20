Безопасность превыше всего

Семьям погибших окажут помощь

Открывая заседание, руководитель Правительства выразил соболезнования родным и близким горнорабочих, погибших в результате обрушения на шахте в области Улытау.

– Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, – заверил Олжас Бектенов. – Соответствующие службы работают на месте.

О работе правительственной комиссии, созданной по поручению Главы государства для расследования причин аварии и устранения последствий, доложил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

Напомним: 17 февраля на шахте рудника «Жомарт» корпорации «Казахмыс» произошло обрушение, в результате которого погибли семь человек. При этом самостоятельно эвакуировались 402. По факту начато досудебное расследование. На месте аварии МЧС развернуло территориальный оперативный штаб.

По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа. Осмотрено место аварии, проведена встреча с семья­ми погибших. Работа объекта приостановлена. Созданы две специальные подкомиссии: одной поручено выяснить причины возникновения аварии, второй – установить, были ли нарушения техники безопасности. Подкомиссии должны завершить работу в течение десяти дней.

По поручению Главы государства семьям погибших оказывается необходимая поддержка. Корпорация «Казахмыс» также окажет помощь в соответствии с коллективным договором, в том числе в организации похорон, выплатит 10-кратную годовую среднюю заработную плату, оплатит обу­чение детей, погасит кредиты и займы погибших работников.

Кроме того, в рамках действую­щего законодательства семь­ям шахтеров будут назначены государственные пособия из бюджета и социальные выплаты из госфонда социального страхования по потере кормильца, произведены выплаты на погребение. Премьер-министр поручил провести тщательное расследование причин происшествия, ликвидировать все последствия.

Важные меры

В 2024 году казахстанские авиа­компании перевезли 14,7 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в 2023-м. В целом за последние пять лет показатели отрасли выросли вдвое. Такие данные на заседании Правительства привел вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Расширяется маршрутная сеть, продолжается модернизация воздушного флота. Внутренние авиаперевозки в Казахстане выполняются шестью авиакомпаниями по 56 маршрутам (рост на 10%). Регулярность полетов составляет 75%, что соответствует мировым показателям. Казахстанские авиаперевозчики ежегодно приобретают около 10–15 новых современных самолетов. На сегодня в парке воздушных судов значатся 104 борта, до конца года ожидается прибытие еще 14.

Особое внимание уделяется безопасности полетов. По оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО), показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82%, что значительно выше среднемирового уровня – 70,8%. В прошлом году Еврокомиссией были сняты все ограничения на полеты по черному списку для казахстанских авиа­компаний в страны Евросоюза.

По словам вице-министра, расследование авиационных происшествий входит в число восьми критически важных показателей для оценки безопасности полетов ИКАО, и в Казахстане данный параметр составляет 51%. Среди других показателей он остается самым низким.

– Для улучшения ситуации до конца года планируется создание специализированного центра по расследованию транспортных происшествий с привлечением высококвалифицированных специалистов, – проинформировал Талгат Ластаев.

По поручению Главы государства будут построены новые ­аэропорты малой региональной авиации в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Необходимые подготовительные работы к началу строительных работ уже ведутся.

Как доложил спикер, для обслуживания новых маршрутов будут использоваться регио­нальные самолеты ATR-72 и Q-400 Bombardier вместимос­тью до 74 пассажиров. Кроме того, каждый год государство субсидирует 26 социально значимых авиамаршрутов. Среди них направления в Ушарал, Урд­жар, Туркестан, Актау и другие популярные туристические локации. В прошлом году завершен ремонт терминалов и аэродромов малой авиации в Ушарале, Урджаре и Балхаше.

Для улучшения наземной инфраструктуры в 2024 году проведены строительные и ремонтные работы в десяти аэропортах, за счет 350 млрд тенге частных инвестиций модернизированы пассажирские терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, что увеличило их пропускную способность в 6,5 раза. В аэропортах Актау и Павлодара капитальный ремонт аэродромных покрытий закончится в нынешнем году.

Для развития авиахабов и увеличения грузопотока выделено шесть ключевых аэропортов. Для их модернизации планируется привлечь 2,1 млрд долларов частных инвестиций.

О результатах проверки аэропортов на предмет технического состояния аэродромов и безо­пасности обеспечения полетов доложил генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду. По его словам, «Авиационной администрацией» проверены основные крупные авиапредприятия, аэропорты в Астане, Павлодаре, Алматы, Актау, Шымкенте, Усть-Каменогорске на предмет их технического состоя­ния, аварийно-спасательного и орнитологического обеспечения полетов, проведены перронные проверки 71 гражданского воздушного судна шести регулярных авиаперевозчиков. В результате проверок устранено 18 нарушений. Сделан анализ подготовки и предполетного контроля 686 пилотов. На 2025 год запланировано 820 проверок.

В ходе заседания Правительства также были заслушаны доклады президента Международного аэропорта Алматы Косе Гокера, вице-президента авиакомпании Air Astana Ибрахима Жанлыела, президента авиакомпании SCAT Владимира Денисова, авиакомпании «Жетысу» – Жайдарлы Кудайбергенова.

«Цифра»

упрощает перелет

– Продолжается цифровая трансформация авиационной отрасли Казахстана. В рамках ГЧП внедрены системы электронного документооборота в грузоперевозках E-freight. В аэропортах республики успешно используется система электронного удостоверения личности E-doc-airport, позволяющая пассажирам проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов.

На стадии внедрения находятся такие инновации, как биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полетов и расхода топлива, а также цифровая услуга страхования при задержках рейсов. Это специальный сервис, интегрированный в приложение для продажи авиа­билетов, он даст возможность пассажирам страховать и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса, – сообщил Талгат Ластаев.

В сфере гражданской авиации предоставляются 58 государст­венных услуг. Все они оказываются в цифровом формате, что значительно упрощает и ускоряет процесс их получения. За минувший год госуслуги в элект­ронном виде были оказаны 21 тыс. раз.

– Ранее перелет внутри рес­публики или вылет за границу могли стать настоящим стрессом по причине забытых документов или запрета на выезд из-за штрафа. Теперь в мобильном приложении eGov Mobile доступны 35 цифровых документов, включая удостоверение личности, свидетельство о рождении и цифровые доверенности на законных представителей, – добавил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун.

По его словам, совместно с Министерством транспорта проведен реинжиниринг 71 бизнес-процесса. Ожидаемый эффект от цифровой трансформации: сокращение документов, предоставляемых гражданами и бизнесом, на 43%, уменьшение числа шагов в процессах на 34%.

В рамках исполнения поручений Главы государства Правительство ведет работу по развитию авиацион­ной отрасли, а также созданию на территории Казахстана международных аэрохабов.

– Мы принимаем решение открыть специальные экономические зоны на территории шести крупнейших аэропортов нашей страны, – отметил Премьер-министр Олжас Бектенов. – Они должны стать конкурентоспособными на меж­дународной арене. Основной акцент будет сделан на развитии инфраструктуры и условий для грузоперевозчиков.

Премьер-министр также акцентировал внимание на важности улучшения мультимодальных перевозок и обновления наземной инфраструктуры, включая подключение аэрохабов к автомобильным и железным дорогам.

– В отношении пассажирских перевозок особое внимание следует уделить повышению уровня обслуживания пассажиров по самым высоким стандартам качества. Поступает много жалоб по этому вопросу. Имеющиеся проблемы надо решать оперативно и системно. Современные цифровые технологии позволяют оптимизировать операционные процессы, ускоряют обслуживание пассажиров и снижают издержки, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства также обозначил ряд направлений работы, требующих особого внимания, и дал поручения соответствующим госорганам и организациям.

– Согласно международной практике, проведение расследований и принятие мер по недопущению авиапроисшествий осуществляются отдельным ведомством. Однако министерство затягивает внесение необходимых поправок в законодательство. Эта служба должна заработать уже в нынешнем году, – дал указание Премьер-министр.

Министерству транспорта поручено ускорить работу по созданию национального грузового авиаперевозчика, который смог бы занять свою нишу на международном рынке. Для развития пассажиропотока дано указание на постоянной основе пополнять и обновлять действую­щий парк воздушных судов.

Министерству транспорта дано задание совместно с министерст­вами национальной экономики и финансов проработать меры поддержки авиакомпаний, особенно малых. И совместно с МЦРИАП – усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в отрасли через цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта.