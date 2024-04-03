Бишимбаев высказал свою версию гибели супруги

По его словам, Салтанат Нукенова ударилась об унитаз в туалете ресторана BAU. До этого он нанес ей две пощечины

Фото: Верховный суд

Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью своей жены, дает показания в суде по уголовному делу, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, 8 ноября 2023 года они с его женой Салтанат находились в ресторане BAU. В 21.30 они зашли в VIP-зал ресторана. В это время заведение уже не работало, однако велись ремонтные работы, и маляры присутствовали в здании.

Он утверждает, когда разговор между супругами перешел на крик, чтобы их не услышали рабочие, они перешли в уборную и сидели там на полу. Там, по словам Бишимбаева, его жена сняла украшения и смыла в унитаз.

«Я вышел в сторону бара, схватил первую попавшуюся бутылку. Я остановился спросить у маляров, есть ли у них зажигалка. Зашел опять в VIP, хотел открыть туалетную дверь, смотрю она закрыта. Салтанат закрылась изнутри. Я бил по двери кулаками и в этом состоянии схватился за штатив от колонки. И стал бить по двери. На двери появилась дырка. Она изнутри открыла, взъерошенная, накинулась на меня. Я тоже кричал на нее. В какой-то момент она кинулась с кулаками и порвала рубашку. Я оттолкнул ее, и она ударилась об стену, я порвал ей рубашку, она разозлилась и стала ее снимать», – рассказывает он.

Далее, он дал ей пару пощечин.

«В какой-то момент она решила снять штаны, я схватил ее за пояс сзади, она была лицом развернута к унитазу, потом я отпустил ее, а она дернулась и потеряла равновесие, завалилась, от стены оттолкнулась рукой и упала лицом на унитаз. Просто очень сильный был удар. От унитаза у нее лицо отскочило, и она упала на пол. Два удара. Я так немного опешил. Наблюдал за тем, что происходит. Она, наверное, секунд 10-15 лежала в этом состоянии, она лежала, штаны уже болтались ниже колен. Я наблюдал, стоял, смотрел», – сказал он.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны отобрали присяжных заседателей по делу Бишимбаева. Ранее он признался в причастности к смерти жены.