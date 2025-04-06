«Битцевский маньяк» заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах

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Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000-х годах, передает Kazpravda.kz

© РИА Новости / Алексей Панов

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин причастен еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.

«Сотрудникам главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А. Ю. к совершению нераскрытых преступлений. <…> Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — говорится в релизе.

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000-х годах, в основном в столичном Битцевском лесу. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, инвалидов и людей с психическими расстройствами.

В октябре 2007-го Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.

#Россия #убийства #Александр Пичушкин #Битцевский маньяк

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