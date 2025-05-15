фото Игоря Бургандинова

Одно из главных событий в сфере отечественной робототехники проходило в стенах Nazarbayev University. Международный чемпионат Robotek Grand Tournament 2025 собрал более 350 школьников из Болгарии, Молдовы, США, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Также в числе приглашенных гостей были представители Азербайджана. Честь нашей страны защищали победители регионального этапа соревнования, лучшие робототехники Казахстана.

...В фойе вуза царит атмо­сфера большого праздника. Внимание гостей и участников привлек робот-пес одной из компаний – спонсоров мероприятия, занимающейся оснащением учебных кабинетов, STEM-лабораторий необходимым оборудованием, в том числе в сотрудничестве с общественным фондом «Қазақстан халқына».

Собака поисковик-сапер продемонстрировала всем собравшимся­ свои базовые возможности, а выполнение контура сердца в воздухе маленькими передними лапками (как символ признательности участникам) умилило детей и взрослых. Роботизированный экспонат был представлен специально для того, чтобы при необходимости юные умы при помощи искусственного интеллекта могли запрограммировать пса на определенную поисковую систему.

– Проведение чемпионата – важное событие в истории страны, поскольку благодаря таким соревнованиям закладывается фундамент для дальнейшего развития инженерной отрас­ли, формирования конкурентоспособных кадров. В нашей стране развиваются инновационные технологии, цифровизация, внедряется искусственный интеллект. В этом году на базе павильон-сферы «Нур-Алем» планируем запустить Международный центр ИИ AlemAI, а это значит, что аналогичные турниры и соревнования с 2026-го будут проводиться уже на той площадке. Сегодняшний чемпионат – это не просто состязание сильнейших, но и основа для культурного обмена, – отметил в приветственной речи замес­титель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дархан Мырзабаев.

В свою очередь основатель и директор школы робототехники Robotek Санжар Шалкарбеков сказал, что благодаря ускоренным темпам развития искусственного интеллекта, сфер IT и электроники стало возможным готовить кадры в области инженерии и программирования и, как следствие, создавать роботов.

– Развитие инновационных направлений для Казахстана является приоритетным. Робототехника – отрасль, способная помочь решить проблемные вопросы в области безопасности, экологии, социальной сферы. На площадке Robotek Grand Tournament проводим большую работу по ее популяризации и мотивации молодого поколения, – добавил руководитель школы Robotek.

«Битва» роботов велась по семи категориям: Robotek, «Гонка по инверсной линии», «Робот-дос­тавщик», «Мерген», «Доставка флага», «Робот-сортировщик» и «РобоБаскетбол», в каждой из которых оценивались скорость выполнения задания, правильность и другие показатели. Полученный опыт, конечно, не подлежал оцениванию, однако для многих он был бесценным и даже был назван в числе основных причин участия в этом чемпионате.

– Мы из Молдовы. В Казахстане второй раз. Впервые были месяц назад в Караганде на международном фестивале робототехники RoboLand. Там познакомились с Санжаром Шалкарбековым, который и пригласил нас сюда. Из-за ограничений по времени мы, к сожалению, не смогли привезти много команд. Выставляем только одну. Ее представляет одиннадцатиклассник Игорь Малиновский, – сказал основатель, директор одной из молдавских академий по робототехнике Сергей Смынтына, отметив высокий уровень казахстанских робототехников.

В рамках чемпионата, организованного представителями респуб­ликанского научно-прак­тического центра «Дарын», центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны» акимата Астаны и школы Robotek, состоялись подписание меморандумов между представителями образовательных организаций по робототехнике разных стран, тематические лекции.

По итогам соревнования кубок Robotek Grand Tournament остался в Астане. В номинации «Робот-дос­тавщик» первое место завоевали алматинцы Алан Шантимиров и Нуркелды Битас. Ребята из Уральска Алихан Райханулы и Ерасыл Базарбаев­ победили в категории «Мерген». В гонке по инверсной линии равных не было Алихану Жетыбаю, Еркебулану Абу из Мангистауской области. Лучшим роботом-сортировщиком стал «подопечный» столичных участниц Айшайым Кажимурат и Адии Абылгазиной. В номинации «Доставка флага» победили ребята из Узбекистана. В категориях Robotek и «РобоБаскетбол» первые места выиграли Алихан Арнурулы, Мансур Даулеткер из ВКО и Диас Кенжебаев, Аслан Сансызбаев из Карагандинской области.

В номинации «Лучшее инженерное решение» победила столичная команда X-Force, лучшей сельской командой была признана та, что представляла Карасайский район Алматинской области (Vertex). Лучшей зарубежной командой признана сборная Узбекистана.

Гранты на обучение в Школе информационных технологий и инженерии Казахстанско-Британского технического университета получили алматинцы Ернур Ережеп и Аслан Кабдуллов. Возможность бесплатно учиться в Алматинском университете энергетики и связи получил робототехник Дмитрий Полежаев.