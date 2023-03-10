Битвы за финал

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Аскар Султан

Завершились все матчи розыгрыша первого раунда плей-офф казахстанской Pro Hokei Ligasy.

По итогам четвертьфинальных битв теперь в полуфиналах национального первенства карагандинская «Сарыарка» встретится со столичным «Номадом», а ташкентский «Хумо» сразится с атырауским «Бейбарысом». Победители пар в финалах разыграют золотые и серебряные медали, а команды, уступившие им, между собой поборются за бронзовые награды.

Мы уже сообщали ранее, как карагандинцы, в 1⁄4 финала уверенно победив в серии со счетом 4:0, прошли петропавловский «Кулагер» (чего только стоят победы «беркутов» со счетом 7:1 и 8:4). А единственный иностранный участник нашего первенства – ташкентский «Хумо» – хоть и встретил упорное сопротивление со стороны рудненского «Горняка» (казахстанская команда дважды уступила с разницей в две шайбы: один поединок – с разницей в одну шайбу, а другой – за пределами основного времени), но также завершил серию со счетом 4:0.

Гораздо сложнее прошли встречи между столичным «Номадом» и кокшетауским «Арланом», а также между двумя дружинами с запада республики – «Бейбарысом» и «Актобе».

Так, атырауским «мамлюкам» пришлось провести шесть полноценных встреч. В двух из них они уступили со счетом 2:4 и 2:3, а в оставшихся четырех (в плей-офф игры идут до четырех чис­тых побед одной из сторон) выиграли – 4:1, 3:2, 4:2 и 4:1. Итоговый счет серии – 4:2 в пользу команды с берегов Урала.

«Кочевники» из Астаны предприняли еще большие усилия в противостоянии с кокшетауским «Арланом». Эта серия завершилась со счетом 4:3 в пользу столичной дружины, которая победила в трех поединках со счетом 4:3 (овертайм), 4:0 и 2:1 и уступила в трех встречах со счетом 2:3 (овертайм), 2:3 и 1:2 (вновь в овертайме). И вот наступила решающая, седьмая встреча, по итогам которой победить могла лишь одна команда... Этой дружиной и стал «Номад», у которого оказались более крепкие нервы, и потому он поставил жирную точку, разгромив акмолинских «волков» с сухим счетом 5:0!

Согласно расписанию полуфиналов 10 и 11 марта «Сарыарка» и «Номад» два первых поединка проведут в Караганде, а 15–16 марта сыграют в Астане. Если ни одна из сторон не выиграет все игры, то встречи продолжатся 20 марта в Караганде, 24 марта в Астане и 28 марта вновь в Караганде.

В это же время «Хумо» и «Бейбарыс» 11–12 марта сыграют в Ташкенте,
16–17 марта – в Атырау, а если потребуется, то 21 марта – в Ташкенте, 25 марта – в Атырау и 29 марта – вновь в столице Узбекистана.

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