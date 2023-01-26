Битвы за плей-офф

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Аскар Султан

Чемпионат Казахстана близится к завершению, а в Астане намечен турнир с участием сборных нашей страны, Беларуси и России.

До окончания регулярного первенства страны по хоккею с шайбой (последние поединки будут сыграны 8 февраля) остались считанные игры. Затем восемь сильнейших клубов приступят к выяснению отношений в плей-офф, а далее и распределению наград.

В последнем туре ташкентский «Хумо» – единственный иностранный участник нашего чемпионата – на своей площадке принимал хоккейный клуб «Алматы» и добился двух уверенных побед, причем с сухим счетом 3:0 и 6:0. В это же время не менее впечатляющий результат показала и сильнейшая дружина республики, которая досрочно выиграла регулярку: карагандинская «Сарыарка» в Астане без особых усилий дважды с крупным счетом (5:0 и 7:0) разгромила местных «Снежных барсов». А в Кокшетау петропавловский «Кулагер» вначале проиграл со счетом 1:4, но во втором поединке взял реванш над «Арланом» со счетом 3:1.

Стало известно и о том, что небольшой сюрприз ждет столичных болельщиков. С 4 по 7 февраля в Астане на «Барыс-Арене» пройдет международный турнир Parimatch Eurasia Jastar Cup 2023. В соревнованиях примут участие юношеская сборная Казах­стана U-18, а также команды Беларуси U-18, России U-16 и женская сборная России. Матчи пройдут по круговой системе. Также в рамках кубка пройдет турнир 3 х 3.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И В Г О

1 «Сарыарка» 38 32 169–72 70

2 «Хумо» 38 23 134–67 58

3 «Номад» 38 23 145–70 55

4 «Арлан» 38 24 146–81 51

5 «Бейбарыс» 36 17 120–104 48

6 «Актобе» 38 17 111–106 45

7 «Горняк» 38 16 118–114 39

8 «Кулагер» 40 13 110–102 38

9 «Алматы» 40 9 84–146 30

10 «Иртыш» 38 9 105–169 28

11 «Торпедо» 40 8 80–162 25

12 «Снежные

Барсы» 38 3 48–177 9

#хоккей

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