Битвы за путевки

В Туркестане в Олимпийском центре завершился розыгрыш Кубка Казахстана среди взрослых по таэквондо (WT).

В этом году соревнования прошли по новой системе, сообщает пресс-служба дирекции развития спорта Министерства культуры и спорта. Вначале в течение двух дней определялся победитель в каждой весовой категории. Затем он дополнительно бился в суперфинале со спортсменом, ставшим лучшим среди четвертьфиналистов. Эта система используется на родине таэквондо – Южной Корее, где так формируют национальную сборную. У нас же на кону стояли путевки на летние Азиатские игры, которые в этом году пройдут в Китае.

Поединки прошли в бескомпромиссной борьбе. И теперь известны чемпио­ны Кубка в десяти весовых категориях (5 мужчин, 5 женщин).

Победителями среди женщин стали: в весе до 49 кг – Ботакоз Капанова (Кызылординская область), до 53 кг – Азиза Каражанова (Жамбылская область), до 57 кг – Мария Севостьянова (Атырауская область), до 67 кг – Нурай Кусаинова (Атырауская область), свыше 67 кг – Жансель Дениз (Алматы).

Лучшими среди мужчин признаны: в весе до 58 кг – Елдос Ыскак (Жамбылская область), до 63 кг – Нурбек Газез (Алматы), до 68 кг – Эльдар Биримбай (Мангистауская область), до 80 кг – Нурлан Мырзабаев и свыше 80 кг – Смаил Дуйсебай (оба – Туркестанская область).

На Азиатских играх также будут судить по одному рефери из каждой страны. Казахстан представит судья международной категории Даурен Алгабаев.

– Не могу сказать, что нынешний Кубок Казахстана, прошедший в новом формате, был для судей сложным или удивительным. Скорее тяжело было для спортсменов. Главная цель данного формата – предотвратить большую сгонку веса спортсменами. Это отрицательно сказывается на международных соревнованиях. Мне кажется, что такой опыт нужно применять на соревнованиях не только среди взрослых, но и среди молодежи, – отметил Даурен Алгабаев.

В общем зачете Кубка РК победу одержала команда, представлявшая Алматы, Атырауская область заняла второе, а Жамбылская – третье место.