​Бизнес со смыслом

Их бизнес в Казахстане стартовал чуть больше двух лет назад. Сначала на карте организаций дополнительного образования Казах­стана появилась еще одна футбольная академия, а год спустя и балетная школа. Эти ребята дают возможность молодым казахстанцам расти здоровыми, творческими людьми с прекрасным чувством вкуса.

В этом бизнесе свое отражение нашли сразу несколько инициатив, озвученных Главой государства в рамках церемонии открытия Года молодежи. Одна из них – развитие детского спорта.

Сегодня супруги уже создали сеть школ и успешно ее расширяют. Футбольная академия охватывает 5 городов Казахстана, балетная школа – 3. Ольга Батутина говорит, что занятия посещают в общей сложности 750 детей по всей стране.

За плечами супругов, кстати, уроженцев Костаная, вполне успешная карьера в корпоративном секторе в соседней России. Но, тем не менее, в один прекрасный день они бросили все и вернулись из Москвы в родной Казахстан строить бизнес с ярко выраженным социальным уклоном.

– Мы изначально возвращались в Казахстан, чтобы создавать бизнес со смыс­лом, – рассказала Ольга Батутина. – Это наша внутренняя цель.

Добавим, что за пару лет предприниматели смогли направить на благотворительность около миллиона тенге. Речь идет о проведении благотворительных концертов в рамках балетной школы. На эти деньги уже купили слуховой аппарат юному костанайцу, а также помог­ли фонду, занимающемуся поддержкой онкобольных деток. В футбольной академии лучшим воспитанникам также предоставляют целевые гранты на обучение.

И это абсолютно четко соответствует призыву Главы государства о том, чтобы казахстанские предприниматели помогали нуждающимся.

В нынешнем году предприниматели планируют открыть группы для детей с особенностями развития. Это будет инклюзивный подход. С одной стороны, особенные дети смогут освоиться в спорте, а с другой – все остальные ребята узнают, как взаимодействовать с такими детьми.

Сегодня ребята охотно делятся опытом с такими же молодыми предпринимателями, подсказывая и помогая избежать многих ошибок. В каждом из городов, где они открывают филиал академии Derby или балетной школы Prima, у них появляются верные товарищи, партнеры по бизнесу и просто друзья. Ведь именно они предложили супругов в качестве номинантов на национальную премию «Алтын жүрек», где они стали победителями в номинации «За вклад в развитие Казахстана». «В сердце всегда найдется место для доброты», – уверена Ольга.