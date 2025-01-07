Бизнес встретил новшество в штыки

Шубы вне QR-кода

В Казахстане целевая маркировка товаров по группам была начата в 2020 году и на сегодня обязательна для табачной продукции, обуви и лекарственных средств. По данным Министерства торговли и интеграции, в настоящее время завершены пилотные проекты по маркировке шести товарных групп: ювелирных изделий, товаров легкой промышленности, молочной продукции, бутилированной воды, сахаросодержащих напитков и алкоголя. На стадии пилотного проекта находятся пиво и пивные напитки, моторные масла.

Кроме того, на основании представленных Агентством по стратегическому планированию и реформам девяти товарных групп (алкогольная продукция, пиво, соки и сахаросодержащие напитки (включая энергетики), бутилированная вода, молочная продукция, изделия легкой промышленности и бытовой химии, растительное масло, ювелирные украшения) с максимальным показателем ненаблюдаемой доли и объемом «теневого» рынка от 10 до 86% (в денежном выражении от 50 млрд до 393 млрд тенге в год) Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширить и утвердить перечень товаров, подлежащих маркировке с конкретными сроками введения обязательства по каж­дой группе и приступить к их маркировке в наступившем 2025 году.

Бизнес ожидаемо встретил новшество в штыки. Ранее, к слову, неоднократно звучали заявления против введения маркировки обуви, лекарственных препаратов, ювелирных изделий. Более того, летом прошлого года предприниматели были готовы даже объединиться, чтобы составить соответствующую петицию.

В декабре состоялась пресс-конференция Альянса ассоциаций пищевой индустрии, АПК и МСБ, поводом для которой стало предстоящее заседание Правительства, где, по мнению бизнеса, должны были принять решение об ускоренном внедрении в Казахстане маркировки и расширению перечня товарных групп. На пресс-конференции предприниматели заявили, что маркировка не борется с теневой экономикой, что во время пилотных проектов ее эффективности они не увидели.

– Как показал эксперимент, в Казахстане нет соответствующего оборудования для маркировки внутри страны, и это сказывается на сроках поставки стикеров из России. Необходимо привлекать зарубежных интеграторов для наладки и сопровождения систем на производстве в связи с отсутствием отечественных квалифицированных интеграторов. Интернет работает нестабильно, – рассказала о трудностях внедрения маркировки президент ОЮЛ «Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков» Алия Мамытбаева.

Кроме того, по словам производителей напитков и соков, прошедших весь путь пилотного проекта, маркировка приведет к необоснованным огромным затратам и снижению операционной эффективности добросовестных участников рынка. К примеру, как говорит Алия Мамытбаева, одна линия для маркировки пищевой продукции, в зависимости от ее производительности и конфигурации, стоит 20–60 млн тенге. Если учесть, что на предприятии может быть от двух до 12 производственных линий, то эти целевые расходы приравниваются к открытию нового производства. Причем из-за проблем с интегрированием производительность линий в процессе маркировки снизится на 30–50%.

В то же время эксперт отметила, что производители уже пользуются эффективно работаю­щей системой прослеживаемости (электронные счета-фактуры, «виртуальный склад»), где видно все продвижение товаров.

– Введение обязательной маркировки в отношении сахаросодержащих напитков и бутилированной воды не оправдано ни с экономической, ни с операционной точек зрения. Тем более что предлагаемый формат в текущий момент не работает на уровне розницы, а это делает процесс абсолютно бессмысленным и затратным для добросовестного бизнеса, – уверена Алия Мамытбаева.

Поэтому, по ее мнению, необходимо сначала доработать новый Налоговый кодекс, решить технические проблемы и, учитывая дороговизну оборудования для маркировки, доработать существующие системы прослеживаемости.

Более того, как заявила представитель Ассоциации микро-, малого бизнеса и торговли Марина Бошель, профильные гос­органы и бизнес оперируют разными оценками нелегального оборота в сфере пищевой промышленности, АПК и МСБ. Отсутствие единой объективной методики приводит к неверным оценкам и решениям со стороны профильных госорганов. Итоги пилотных проектов оператора АО «Казахтелеком» показали, что маркировка DataMatrix является сложной, дорогой в обслуживании и не достигает заявленных целей.

Исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Казахстана Анастасия Калашникова назвала маркировку «огромной проблемой, которая встала перед рынком».

– Все говорят: дорого, сложно, неэффективно. Если внедрить качественную аналитику в уже имеющиеся бесплатные элект­ронные инструменты, то можно обеспечивать полную прослеживаемость товара до точки его продажи, – выразила она позицию предпринимателей.

Специалист также считает, что госорганы действуют непоследовательно: вместо устранения причин проблемы, работы над ошибками с уже действующими системами учета они норовят ввести новые методы контроля.

По словам представителя Ассоциации импортеров и реализаторов обувных, текстильных и кожевенных товаров Айнуры Кайдаровой, несмотря на то что маркировку обуви ввели с 2021 года, 90% товара так и не маркируется, впрочем, как и шубы. Таким образом, отметила она, маркировка превращается в некий цифровой налог.

Как прозвучало на пресс-конференции, теневая экономика – преступление, а с преступностью не могут бороться ни оператор, ни министерства торговли либо промышленности. С контрабандой, контрафактом должны бороться, согласно законодательству, правоохранительные органы.

Что интересно, бизнесменов поддержал и председатель ОЮЛ «Республиканская ассоциация потребителей Казахстана» Жаслан­ Айтмаганбетов. Он зая­вил, что не видит в маркировке ни дополнительных выгод для потребителей, так как в QR-коде нет новой информации о товаре, ни дополнительной гарантии качества и безопасности, поскольку их можно проверить только в лаборатории.

Таким образом бизнес дал понять: он против маркировки. В своем открытом письме на имя Главы государства участники встречи не только заявили о несогласии с подходами госорганов к маркировке, но и высказали свои предложения. В частности, они призывают к немедленному открытому диалогу с привлечением профильных госорганов, депутатов Парламента, независимых экспертов и представителей бизнеса. Предлагают утвер­дить добровольный формат маркировки для возможности экспорта продукции на рынки, где существует требование о ее наличии. Приостановить введение административной ответственности за нарушение правил маркировки и прослеживаемости товаров до вступления в силу нового Налогового кодекса.

Навстречу переменам

Мнения, безусловно, могут быть разными. Но, судя по отзывам покупателей, с тех пор, как на полках магазинов и аптек появились маркированные товары, они для многих стали маркерами честности производителя и продавца. К сожалению, по своему опыту знаю: часть QR-кодов не читаются и, действительно, никуда не ведут. Либо на этикетке и коробке – одна информация, а на коде – совсем другая.

Но разве потребитель может быть на стороне продавца и производителя, которые вдвоем либо поодиночке обманывают его? Он им обоим не доверяет и выбирает товар, полагаясь только на себя. А ведь производителю и продавцу ничего не мешает честно вести бизнес. И хотя на пресс-конференцию не пригласили представителей госорганов, уместным было узнать и их мнение по этому спорному вопросу.

В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК нам сообщили, что эффект от введения маркировки есть. Маркировка табачной продукции позволила выявить нелегальные изделия на сумму более 23 млрд тенге (с 2022 года), и это в условиях запрета проверок розничной торговли (мораторий с 2020-го по сентябрь 2024 года).

По маркированным товарам отменена выписка сопроводительных накладных на товар (СНТ). Упрощены требования к рознице в виде добровольного использования 2D-сканера при сбыте табачных изделий, продлен срок подтверждения актов приема⁄передачи с одного до пяти дней.

Маркировка обуви обеспечила рост поступлений в бюджет по налогу на добавленную стои­мость и таможенных пошлин с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 31,9 млрд тенге – в 2023-м. При этом в ведомстве подчеркнули: на сегодняшний день нет административной ответственности за несоблюдение правил маркировки.

– Введенная с 1 июля 2024 года маркировка и прослеживаемость лекарственных средств принес­ли положительный эффект для ускоренной цифровизации оборота лекарств, интеграции систем и создания сквозной системы прослеживаемости. Маркировка наносится производителями на заводе либо импортерами при ввозе лекарств на территорию РК. Что касается аптек, то они получают уже промаркированные препараты и не обременены обязательствами по нанесению маркировки, – пояс­нил руководитель управления Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Асет Утегалиев.

По его словам, для мониторинга регуляторного воздействия внедрения маркировки лекарственных средств проанализировано возможное увеличение цен. Стоимость одного кода маркировки с НДС составила 2,68 тенге.

В республике зарегистрировано 6 890 наименований лекарственных средств. Из них около 700 продаются в диапазоне предельных цен до 1 000 тенге, и прибавка в 2,68 тенге приведет к повышению их стоимости на мизерные 0,3–1%. Остальные 6 200 наименований в розницу продаются от 1 000 до 1 606 362 тенге, и увеличение на 2,68 тенге также не окажет существенного влияния на их стоимость.

При этом по поручению заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина выдаются бесплатные коды маркировки для лекарственных средств, предельная цена которых не превышает 100 тенге. Наряду с этим, по данным из открытых источников, ежегодно цены на лекарства увеличиваются на 5–13% по причинам, абсолютно не связанным с маркировкой лекарственных средств.

Что же касается оборудования, необходимого для нанесения маркировки, о котором говорят предприниматели, то стоимость одной производственной линии варьируется в зависимости от размера бизнеса. Для крупных, средних и малых предприятий – от 15 до семи миллионов тенге и 500 тыс. тенге соответственно.

Оценить нагрузку этих дополнительных инвестиций на бизнес помогут еще несколько данных. Отечественные производители выпускают от двух до 75 млн упаковок лекарственных препаратов в год, оценочный годовой оборот – 1–35 млрд тенге.

– Участники оборота товаров, не имеющие учетной системы, для приемки маркированных товаров могут оформлять документы в личном кабинете информационной системы маркировки и прослеживаемости с помощью имеющегося персонального компьютера и 2D-сканера, применяемого в торговле любыми товарами. Кроме того, Единый оператор для аптек предоставляет возможность работать в бесплатном мобильном приложении NS Pharm, где аптекари могут принимать документы без 2D-сканера с использованием камеры мобильного устройства. Для обувных товаров и табачных изделий предусмотрено мобильное приложение Naqty Sauda Akt, предназначенное для оформления документов прослеживаемости (актов приема⁄передачи). Причем это приложение также бесплатное, – сообщил Асет Утегалиев.

Вывод из оборота товара осуществляется при его продаже через контрольно-кассовую машину, онлайн-кассу, POS-терминалы банков второго уровня, например Kaspi, Halyk, Forte и других, путем сканирования кода маркировки на упаковке товара. При этом контрольно-кассовая машина (ККМ) независимо от маркировки должна быть у каждого предпринимателя согласно статье 166 Налогового кодекса. Представитель КТРМ МТИ прокомментировал и то, какими могут быть затраты обувного бизнеса.

– На момент введения маркировки обуви и предоставления бизнесу возможности маркировать обувные остатки, то есть товары, уже находившиеся в собственности бизнеса, – на складе, прилавке, в дороге – на момент введения обязательства по маркировке, расходы розничных продавцов складывались из затрат­ на 2D-сканер стоимостью от 9 000 тенге и прошивку ККМ от 2 000 тенге. При этом розничные продавцы могут использовать бесплатное мобильное приложение Единого оператора АО «Казахтелеком», которое позволяет заменить покупку 2D-сканера и перепрошивку ККМ, – пояснил эксперт.

По его словам, процедура маркировки остатков для розничных представителей была разовой, и на нее предполагались следующие затраты: принтер для печати кодов маркировки стои­мостью 63 000–328 000 тенге; код маркировки (2,68 тенге без НДС) и этикетка (три тенге, с учетом затрат на риббон при термотрансферном принтере). Таким образом, например, при наличии на складе остатков двух тысяч пар обуви затраты составляли 75 000 тенге – по 37,5 тенге на пару.

В отличие от них итоговые затраты средних импортеров и производителей составляют 416 964 и более тенге, и, следовательно, нагрузка на стоимость единицы товара в течение одного года составит от восьми и более тенге.

– Все затраты были отражены в анализе регуляторного воздействия, который прошел публичные обсуждения с привлечением бизнес-сообщества. У нас есть письма от предпринимателей, подтверждающие данные небольшие затраты. Более того, запуск любого пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости определенного вида товара начинается после издания приказа отраслевого министерства с сопутствующим утверждением методических рекомендаций проведения «пилота» и состава рабочей группы, куда обязательно включаются представители отраслевых структурных подразделений НПП «Атамекен», а также отраслевых бизнес-объединений, субъекты отраслевого бизнеса по представлению Нацпалаты, – так Асет Утегалиев прокомментировал претензию бизнес-кругов о том, что их голос государство якобы не слышит.

Таким образом, отечественный бизнес как в лице Национальной палаты «Атамекен», так и отрас­левых субъектов и объединений обязательно участвует в обсуждении всех вопросов пилотного проекта по маркировке товаров средствами идентификации и имеет возможность представления замечаний, предложений и общей позиции.