Блэкаут на НПЗ

В результате ураганного ветра в Атырауской области позавчера были повреждены две высоковольтные опоры линии электропередачи, что привело к аварийному отключению производственного оборудования Атырауского НПЗ.

Отсутствие электроэнергии остановило работу нефтеперерабатывающего завода, который был обес­точен до 22.00 минувшей среды. В тот же день через час на установках нефтеперерабатывающего предприя­тия, остановленных по причине блэкаута, начались ремонт­ные и пуско-наладочные работы.

Как рассказал генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов, назначенный на эту должность 10 дней назад, на неделе это уже второе аварийное отключение НПЗ.

– В прошлую пятницу из-за отключения электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня. Теперь ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. То есть предстоит очистить оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить, сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок, невозможно, – отметил Мурат Досмуратов.

При самом оптимистичном сценарии, по сообщению пресс-службы АНПЗ, к подаче сырья на установки здесь планировали приступить к вечеру 28 июля.

«Для предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была направлена на факельную сис­тему, согласно технологическому рег­ламенту, до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. Последствия аварийной остановки будут оценены после запуска установок в работу», – уточнили на заводе.

В настоящее время АНПЗ располагает следующими объемами горючего для отгрузки потребителям: 26 тыс. тонн автобензина, 22 тыс. тонн дизельного топлива, 4 тыс. тонн авиакеросина. Этого объема ГСМ потребителям хватит примерно на неделю.

В свою очередь пресс-служба компании «KEGOC» выступила с подробностями относительно произошедшего блэкаута: из-за непогоды «одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы». По имеющейся информации, обнаружены поваленные ураганом опоры линий электропередачи. Их падение привело к ограничениям в энергоснабжении АО «КТК-К» на 16 МВт. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий, со стороны АО «KEGOC» линии не отключались».

Противоаварийная автоматика электрических сетей АО «KEGOC» и электростанций на западе Казах­стана сработала в штатном режиме с учетом требований по снижению частоты. Благодаря чему удалось предотвратить полное погашение Атырауской и Мангистауской облас­тей с сохранением электроснабжения примерно 90% потребителей.

В настоящее время АО «KEGOC» оказывает помощь в восстановительных работах. Из аварийного запаса компании выделены опоры 220 кВ, организованы их погрузка и отправка. Также задействованы ремонтные бригады, обеспеченные специальной техникой и снаряжением.

Что касается ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме, то, по заявлению компании, данная аварийная ситуация не повлияла на отгрузку нефти. «Отгрузка на морском терминале КТК в настоя­щее время ведется в штатном режиме», – сообщили в консорциуме.