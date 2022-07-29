Свежий выпуск Блэкаут на НПЗ 29 июля 2022 г. 3:46 Серик Кабдулов В результате ураганного ветра в Атырауской области позавчера были повреждены две высоковольтные опоры линии электропередачи, что привело к аварийному отключению производственного оборудования Атырауского НПЗ. Отсутствие электроэнергии остановило работу нефтеперерабатывающего завода, который был обесточен до 22.00 минувшей среды. В тот же день через час на установках нефтеперерабатывающего предприятия, остановленных по причине блэкаута, начались ремонтные и пуско-наладочные работы. Как рассказал генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов, назначенный на эту должность 10 дней назад, на неделе это уже второе аварийное отключение НПЗ. – В прошлую пятницу из-за отключения электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня. Теперь ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. То есть предстоит очистить оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить, сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок, невозможно, – отметил Мурат Досмуратов. При самом оптимистичном сценарии, по сообщению пресс-службы АНПЗ, к подаче сырья на установки здесь планировали приступить к вечеру 28 июля. «Для предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была направлена на факельную систему, согласно технологическому регламенту, до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. Последствия аварийной остановки будут оценены после запуска установок в работу», – уточнили на заводе. В настоящее время АНПЗ располагает следующими объемами горючего для отгрузки потребителям: 26 тыс. тонн автобензина, 22 тыс. тонн дизельного топлива, 4 тыс. тонн авиакеросина. Этого объема ГСМ потребителям хватит примерно на неделю. В свою очередь пресс-служба компании «KEGOC» выступила с подробностями относительно произошедшего блэкаута: из-за непогоды «одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы». По имеющейся информации, обнаружены поваленные ураганом опоры линий электропередачи. Их падение привело к ограничениям в энергоснабжении АО «КТК-К» на 16 МВт. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий, со стороны АО «KEGOC» линии не отключались». Противоаварийная автоматика электрических сетей АО «KEGOC» и электростанций на западе Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по снижению частоты. Благодаря чему удалось предотвратить полное погашение Атырауской и Мангистауской областей с сохранением электроснабжения примерно 90% потребителей. В настоящее время АО «KEGOC» оказывает помощь в восстановительных работах. Из аварийного запаса компании выделены опоры 220 кВ, организованы их погрузка и отправка. Также задействованы ремонтные бригады, обеспеченные специальной техникой и снаряжением. Что касается ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме, то, по заявлению компании, данная аварийная ситуация не повлияла на отгрузку нефти. «Отгрузка на морском терминале КТК в настоящее время ведется в штатном режиме», – сообщили в консорциуме.