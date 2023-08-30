Ближе к людям Свежий выпуск 30 августа 2023 г. 0:30 0 Екатерина Бескорсая Павлодарские полицейские пригласили горожан на набережную Иртыша, чтобы подробно рассказать и даже показать работу своих подразделений. фото Татьяны Сартаковой, фото ДП Павлодарской области Акцию «Әділетті Казақстан. Сервистік полиция» организовали, чтобы познакомить павлодарцев с ходом реализации пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель работы полиции» и изменениями, внедряемыми в работу правоохранителей. Этот проект призван повысить доверие казахстанцев к полиции, чтобы люди не воспринимали ее исключительно как карательный орган. И масштабная встреча на берегу Иртыша в этом отлично помогла, ведь она стала настоящим праздником. На набережной собрались все основные подразделения департамента полиции Павлодарской области – кинологи, криминалисты, следователи, отряды быстрого реагирования, участковые инспекторы, сотрудники миграционной службы. На нижнем ярусе выставили спецтехнику: патрульные автомобили, бронемобиль «Тигр» и передвижную криминалистическую лабораторию. Павлодарцы могли не просто рассмотреть технику вблизи, но и забраться внутрь, посидеть за рулем и сделать фото, заглянуть в криминалистические чемоданчики. Не меньший интерес проявили горожане к работе кинологов и служебных собак – лабрадора Блонди, немецкой овчарки Джека и бельгийской овчарки Альфы. Блонди – собака лаборатории, Джек помогает искать без вести пропавших, а Альфа – обнаружить взрывчатые вещества. Конечно же, провели здесь и прием граждан. На месте можно было получить подробную информацию о правилах и основных критериях приема на службу в органы внутренних дел. На верхнем ярусе павлодарцы могли продемонстрировать свои успехи в спортивных состязаниях, а волонтеры из Красного Полумесяца обучали желающих приемам первой помощи. Красочными и теплыми получились работы ребят, которые участвовали в конкурсе рисунков «Полиция глазами детей». А на главной сцене Ertis Promenade выступили артисты и творческие коллективы региона, а также хор департамента полиции. Зрители активно поддержали показательные выступления сотрудников спецподразделения СОБР, которые принимают участие в спецоперациях по задержанию преступников. Бойцы продемонстрировали павлодарцам навыки и приемы рукопашного боя с применением специальных средств и с использованием боевого оружия. #Павлодар #акция #полицейские #горожане