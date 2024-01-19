Более 1 млн казахстанцев прошли МРТ в 2023 году – Минздрав

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Минздрав отмечает рост посещений организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в 2023 году, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что в 2023 году в сравнении с прошлым годом количество посещений организаций ПМСП увеличилось на 8,1%, с  118,8 млн до 128,4 млн обращений пациентов. По мнению Минздрава, это свидетельствует об устойчивой тенденции улучшения  доступности услуг на первичном уровне.

В минувшем году на амбулаторном уровне пациенты получили  324 млн консультативно-диагностических услуг, или более 16 услуг на 1 жителя.  При этом дорогостоящими диагностическими услугами (КТ/МРТ) было охвачено более 1 млн человек.

На первичном уровне скрининговыми осмотрами обеспечено 2,8 млн взрослого населения, выявлено заболеваний у 388 тысяч человек, взято на диспансерный учет 220 тысяч человек.

Наряду с этим, в 2023 году внедрен расширенный скрининг для сельского населения, в рамках которого осуществляется раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, рака предстательной железы.

В результате профосмотра 2,6 млн сельских жителей, выявлено 62 тысячи больных. Услугами передвижных медицинских комплексов воспользовались  1,7 млн сельских жителей, они получили 1,4 млн врачебных консультаций.

Количество дистанционных медуслуг выросло в 3 раза, с 582 тысяч в 2022 году до 1,6 млн в 2023 году, при этом сам перечень  телемедицинских услуг будет далее увеличен с 13 до 69.

"Планируется продолжить работу по открытию центров лучших практик ПМСП, на базе которых внедряются передовые технологии, развивается партнерство местных сообществ со структурами здравоохранения, открываются школы долголетия, кабинеты мужского здоровья, школы профилактики хронических заболеваний.  На сегодня открыты 20 центров лучших практик, следующем году планируется открытие 27 подобных  ЦЛП", – отмечают в госоргане. 

В регионах продолжается строительство 570 объектов ПМСП. Кроме того, в рамках специального  нацпроекта идет модернизируется техоснащение 32 МЦРБ, в составе которых будут работать инсультные, кардиоцентры, реабилитация, хирургия, ОАРИТ, для их кадрового обеспечения в медицинских вузах страны идет подготовка 2 843 профильных врачей.

#статистика #МРТ #амбулаторное лечения #Минздра #первичная медпомощь

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